Zalando ziet marge aantrekken en verlies teruglopen

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet iets onder druk zien staan, nu consumenten vaker fysieke winkels bezoeken, maar de marge steeg en het verlies verminderde. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Duitse online retailer. In het afgelopen kwartaal bleef de omzet min of meer gelijk op ruim 2,2 miljard euro. De brutotransactiewaarde steeg wel met 1,3 procent naar 3,3 miljard euro. Onder de streep restte een verlies van 8,9 miljoen euro tegen een verlies van 38,5 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT steeg van een verlies van 0,7 miljoen euro naar een winst van 28,3 miljoen euro, bij een marge van 1,3 procent. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 0,0 procent. De online retailer herhaalde de outlook, die in maart nog neerwaarts werd aangepast, nadat de omzet in 2023 onder druk bleef staan. Voor 2024 voorziet Zalando dat de brutotransactiewaarde en omzet vlak zullen zijn of maximaal met 5 procent stijgen ten opzichte van 2023. De aangepaste EBIT zal liggen tussen de 380 en 450 miljoen euro. "We keren terug naar groei", zei CFO Sandra Dembeck in de toelichting op de cijfers. Bron: ABM Financial News

