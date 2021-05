Prosus wil Naspers(!), héél véél cijfers en... inflatie VS

De futures openen toch weer lager na een sell-off bij ons, maar technologieherstel gisteren in New York.

Eerst het laatste nieuws, Prosus biedt... op haar eigen moeder! Wie zag deze aankomen? Ik niet.

De dollar is vrij vlak en de rentes neigen weer hoger. Gisteren ging het er zeker in New York vrij stevig aan toe. Technologie liet een herstelrally zien, maar het ging met forse op en neer-bewegingen. De VIX Index, ofwel de volatiliteitsindex van de S&P 500 steeg 11,1% naar 23,7. Dit is officieus onrustig.

Zet u de wekker op 14:30 uur, want hier draait vandaag alles om: Amerikaanse consumentenprijzen over april. Consensus is 3.6% op jaarbasis. Fed, rente, inflatie, aandelenwaarderingen: u kent het hele verhaal. Spannend, want intussen kijkt zelfs het Witte Huis mee. Bij een afwijking kan er misschien veel.

Voor het zo ver is, doen we eerste nog een enorm rondje cijfers Damrak. Ik moet snel en kort, u begrijpt het. Ahold Delhaize verhoogt de outlook, dat begint goed.

Aegon kende een minder kwartaal zoals verwacht, maar is denk ik onderliggend beter.

Gegeven de witwasboete van een heleboel euro's presteerde ABN Amro in lijn met de verwachtingen in Q1. Of is dat een tegenvaller, want alle andere banken deden juist veel beter?

Alfen spreekt zelf van een solide Q1, er zit zelfs een triple digit groeicijfer tussen, heeft nog wel last van corona, maar houdt vast aan eigen de prognoses.

SBM Offshore kende een wat moeizaam Q1, maar houdt vast aan haar omzetprognose 2021:

Nog niet bekeken, maar ook Sif houdt in haar Q1's vast aan haar outlook. Hier zijn ook nog de cijfers van Aedifica.

Hè hè, hier is dan eindelijk de opening, maar die is niet om over naar huis te schrijven.

Marktbreed valt het eigenlijk allemaal wel mee. China stijgt zelfs, de commodities presteren wisselend en hier zijn de coins nog even:

Bitcoin +0,6%

Ethereum +4,8%

Dogecoin +3,8%

De rentes noteren voorzichtig hoger. Die van ons flirt met NAP:

En dan nog even dit

Een wilde herstelsessie dus:

Inflation jitters ahead of consumer price and producer price data later in the week knocked Wall Street off its feet. More here: https://t.co/NP5mZm487v pic.twitter.com/luXwxPqOsS — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2021

Vooruitblik op een inflatiecijfer, moet kunnen:

The consumer price index for April will be reported on Wednesday morning, and is expected to be the hottest in nearly 10 years. https://t.co/0OoHY9nr5w — CNBC (@CNBC) May 12, 2021

De rentes stijgen evenwel:

#ECB ramps up balance sheet expansion. Total assets rose by €20.8bn to fresh ATH of €7,588.8bn as Lagarde keeps printing press rumbling. ECB balance sheet now equal to 76% of GDP. pic.twitter.com/3r2qSKcdup — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 11, 2021

The Firm schaart zich in kamp Powell:

The coming rise in the U.S. inflation rate is likely to be transitory rather than an enduring phenomenon, says Goldman’s chief economist https://t.co/VZj08jzUd0 — Bloomberg (@business) May 11, 2021

Ja, maar wat voor waardering gaan we daarvoor betalen?

Cathie Wood says recent sell-off is not the end of the tech trade, "exponential" growth ahead https://t.co/SkDDcgO76A — CNBC (@CNBC) May 12, 2021

De reus richt zich weer op:

JUST IN: Toyota unveils a 250 billion yen ($2.3 billion) share buyback and expects to return to pre-pandemic profitability in the current fiscal year https://t.co/MdefqDqr5F — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2021

Straks wordt dit nog een issue:

It's the fourth straight day of the Colonial Pipeline closure and consumers are starting to feel it at the pump both in terms of price and availability. @PippaStevens13 has the details. https://t.co/6dsZK92x69 pic.twitter.com/D3ab9kFJEq — CNBC (@CNBC) May 12, 2021

Met een Bekende Amerikaan, dan moet het wel goed zijn, toch?

Another plant-based food company prepares to go public. Oprah Winfrey-backed vegan milk maker Oatly is aiming for a valuation of about $10 billion in a U.S. IPO. More here: https://t.co/xeGZMRDN4Z pic.twitter.com/HxchiSNQJo — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2021

Nog maar weer een waarschuwing:

The U.S. Securities and Exchange Commission warns of #Bitcoin futures risks in mutual fund investments https://t.co/sQhMslV7sD — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2021

Veel plezier en succes vandaag!