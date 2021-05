Slotcall: Opluchtingsrally

Beeld: ANP

De rode regenbui die gisteren boven de AEX hing is verdwenen en inmiddels straalt het weer. De index sluit uiteindelijk 2,4% in het groen en daarmee maken we het verlies van gisteren volledig goed. Akzo Nobel (+3,0%), ASML (+5,0%) en Royal Dutch Shell (+2,3%) wijzen de AEX de weg. Gisteren was het even schrikken voor beleggers. Een dag vol rode koersen op beurzen over heel de wereld. De minnetjes werden veelal gevoed door de uitspraken van Janet Yellen. Ze zei dat rentes mogelijk omhoog zouden gaan om oververhitting van de Amerikaanse economie tegen te gaan. Van die uitspraak is ze nu teruggekomen. “Ik denk niet dat er een inflatieprobleem ontstaat, maar als dat wel gebeurt dan zal de Fed dit aanpakken”, zei ze tijdens de CEO Council Summit van The Wall Street Journal. De markt kan dus weer op adem komen. De plotse (en niet zo bedoelde) rente yel van Tante Janet v gisteren is al bijna weer uitgeprijsd #AEX pic.twitter.com/Mgs06epM74 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 5, 2021 OCI is aan het knallen Een ijzersterke jaarstart voor OCI (+10,0%), dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de kunstmestproducent vandaag presenteerde. De omzet over het eerste kwartaal steeg 38% en de ebitda wist met maar liefst 132% te klimmen tot $452 miljoen. De nettowinst onderaan de streep kwam uit op $94 miljoen. Hoewel OCI de nettoschuld het afgelopen kwartaal met $306 miljoen heeft weten terug te dringen, is de overgebleven schuldenberg van $3,4 miljard nog altijd niet mals. OCI verwacht dat Q2 nóg beter wordt dan Q1. Kopen dan maar? U leest het advies van aandelenanalist Peter Schutte hieronder: OCI op alle fronten sterk #OCI https://t.co/PsTeshcoZI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 5, 2021 Bristol-Myers heeft de wind nog niet mee “Het is nog niet echt het jaar van Bristol-Myers (+1,2%)”, schrijft IEX-analist Niels Koerts naar aanleiding van de ietwat teleurstellende eerstekwartaalcijfers. De winst dit jaar bedraagt amper 3%. Als gevolg van de coronapandemie viel de groei terug. Wel steeg de winst per aandeel naar $1,74, maar de markt hoopte op zeven dollarcent meer. De koers kreeg na de Q1-cijferpresentatie een rode gloed, en Morgan Stanley deed er nog een schepje bovenop door zijn zorgen te uiten over de pijplijn van de farmaceut. Niels Koerts is minder negatief over de toekomst. Wat hij op dit moment adviseert leest u hieronder: Bristol-Myers: Zwaar ondergewaardeerd #Bristol-MyersSquibbCo https://t.co/NTAeHHnSny — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 5, 2021 Rentes Het Nederlandse tienjaars staatspapier is vandaag met een basispuntje gestegen tot -0,08%. Brede markt De AEX speert 2,5% omhoog en daarmee laten we de Duitsers (+2,2%) en Fransen (+1,3%) de hielen zien.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 5,5% en noteert nu 18,4 punten.

Wall Street gaat gelijk op. S&P 500 (+0,4%), Dow Jones (+0,3%) en Nasdaq (+0,5%).



De euro daalt 0,1% en noteert 1,200 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (-0,4%) zijn het oneens.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,8%) stijgen wederom.

Bitcoin (+5,3%) heeft zijn weg naar het groen weer gevonden. Het Damrak: De chippers ASML (+5,0%), ASMI (+4,6%)) en Besi (+2,8%)) gaan vandaag weer goed. Berenberg verhoogt zijn koersdoel voor ASMI naar €310. Dit impliceert een opwaarts potentieel van ruim 20%. Het koopadvies blijft daarom gehandhaafd.

(+5,0%), (+4,6%)) en (+2,8%)) gaan vandaag weer goed. Berenberg verhoogt zijn koersdoel voor ASMI naar €310. Dit impliceert een opwaarts potentieel van ruim 20%. Het koopadvies blijft daarom gehandhaafd. DSM (+4,4%) stelt de winstverwachting naar boven bij. Het bedrijf rekent op een winststijging van 15%, terwijl de markt slechts uitging van 9%. Dat het aandeel sluit op een all time high, komt dus niet als een verrassing.

(+4,4%) stelt de winstverwachting naar boven bij. Het bedrijf rekent op een winststijging van 15%, terwijl de markt slechts uitging van 9%. Dat het aandeel sluit op een all time high, komt dus niet als een verrassing. ASR (+1,2%) meldde vanochtend zijn inkoopprogramma te hebben afgerond. Het aandeel blijft vandaag achter ten opzichte van de brede markt, maar gisteren ging de verzekeraar juist weer wat minder hard omlaag.

(+1,2%) meldde vanochtend zijn inkoopprogramma te hebben afgerond. Het aandeel blijft vandaag achter ten opzichte van de brede markt, maar gisteren ging de verzekeraar juist weer wat minder hard omlaag. Heijmans (+5,6%) heeft vandaag geen gelijk gekregen in de Wintrack-procedure. De markt denkt er het zijne van.

(+5,6%) heeft vandaag geen gelijk gekregen in de Wintrack-procedure. De markt denkt er het zijne van. Winkelvastgoed is vandaag even uit de gratie. Wellicht is de tegenvallende kwartaalupdate van Vastned (-1,2%) de trigger. Het bedrijf ziet de bezettingsgraad teruglopen en durft nog geen outlook af te geven voor de rest van dit jaar.

(-1,2%) de trigger. Het bedrijf ziet de bezettingsgraad teruglopen en durft nog geen outlook af te geven voor de rest van dit jaar. AMG (+5,5%) presenteert binnen enkele ogenblikken zijn eerstekwartaalcijfers. Zakenbank Citigroup rekent voor het eerste kwartaal op een ebitda van $30 miljoen

(+5,5%) presenteert binnen enkele ogenblikken zijn eerstekwartaalcijfers. Zakenbank Citigroup rekent voor het eerste kwartaal op een ebitda van $30 miljoen Ook TKH (+6,4%) behoort tot het groepje aandelen dat nog lang niet is herstel van de coronacrisis. Vandaag zit de koers overigens aardig in de lift en dat komt doordat het bedrijf positiever is geworden over de rest van 2021. Adviezen ASMI: naar €310 van €275 en kopen - Berenberg

DSM: naar €165 van €160 en kopen - Bank Degroof

Signify: naar €60 van €40 en verhoogd naar kopen - ING Agenda Event Consensus China Caixin services PMI apr ArcelorMiital Q1-cijfers ForFarmers Q1-cijfers ING Q1-cijfers Air France-KLM Q1-cijfers BAM Q1-cijfers DPA Q1-cijfers Euronav Q1-cijfers Hunter Douglas Q1-cijfers AB Inbev Q1-cijfers Duitsland fabrieksorders apr 56,8 Volkswagen Q1-cijfers Zalando Q1-cijfers Societe Generale Q1-cijfers VK services PMI apr 56,8 BOE rentebesluit 0,10% GBL Q1-cijfers Galapagos Q1-cijfers Beyond Meat Q1-cijfers





Coen Grutters is redacteur van IEX en Niels Koerts is analist op de IEX Beleggersdesk. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.