Heijmans krijgt geen gelijk in procedure Wintrack Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De rechter heeft geoordeeld dat TenneT de Wintrack-overeenkomsten met Heijmans Infra en Europoles rechtmatig heeft ontbonden. Dit liet Heijmans woensdagochtend weten. Heijmans zegt "zeer teleurgesteld" te zijn en zal de komende tijd gebruiken om het vonnis nader te bestuderen en zich te beraden op vervolgstappen, waarbij een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort. De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding wordt in het vervolg van de procedure vastgesteld en valt op dit moment nog niet te kwantificeren, aldus Heijmans. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.