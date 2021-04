Slotcall: Duitse tegenvaller

De AEX (+0,2%) deed het vandaag weer rustig aan. De chippers hebben de groene cijfers weer weten te vinden na gisteren in de min te zijn geëindigd. De AEX kleurde vandaag in gelijke mate met veel andere Europese indices groen. Dit ondanks een tegenvallende ZEW-index. Deze kwam uit op 70,7 en dat is beduidend slechter dan de verwachte 79 en ook lager dan de 76,6 van vorige maand. Dit heeft vermoedelijk te maken met de strengere lockdownmaatregelen van onze oosterburen. Al met al is het een signaal dat het vertrouwen van Duitse institutionele beleggers in de economie is gedaald. Fastned Vandaag presenteerde Fastned (-1,4%) kwartaalcijfers die veel lager uitvielen dan verwacht. In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de omzet van het snellaadbedrijf met 15% naar €2 miljoen. Nogal weinig voor een bedrijf met een beurswaarde van €2,3 miljard. Fastned wijst de coronapandemie aan als boosdoener. Volgens het bedrijf kan flinke groei worden verwacht door het stijgende aantal elektrische bolides. IEX-analist Niels Koerts uit hierover zijn twijfels. Lees hieronder waarom: Fastned: Waarom daalt de koers niet? https://t.co/TDlMqKpOME #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 13, 2021 Just Eat Takeaway Nog een bedrijf dat vanmorgen met Q1-cijfers langskwam was Just Eat Takeaway (+6,7%). Hoewel het bedrijf al een poos lang met een dalende koers te kampen had, stelden de kwartaalcijfers vandaag wel tevreden. Zo blijkt ook uit de koers die vandaag op +6,7% eindigde. Dit eerste kwartaal steeg de orderintake bij JET met 79%, daarmee overtreft het bedrijf de verwachtingen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk doet de maaltijdbezorger het lekker, de Delivery Orders stegen met een ongekende 695%. De uitrol van het bezorgingsnetwerk bij de Britten werpt dus zijn vruchten af. Welke drempels de bezorger nog zal tegenkomen op zijn pad en wat de groeimogelijkheden zijn voor Just Eat Takeaway, leest u in de analyse van Peter Schutte hieronder: Just Eat Takeaway: groeiversnelling verwacht https://t.co/jTxBTq7N9g #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 13, 2021 Rentes Kalmte op de rentemarkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,22%. Brede markt Europese indices van Frankrijk (+0,0%) en Duitsland (-0,1%) hebben niks te klagen. Spanje (-0,6%) zakte alweer een beetje.

Wall Street is wisselvallig nu blijkt dat er een pauze wordt ingelast bij de Johnson & Johnson's-vaccinaties. Daar zijn bij zes gevaccineerden stolsels aangetroffen. De S&P 500 doet -0,1%, de Dow Jones -0,3% en de Nasdaq +0,6%.

De euro stijgt 0,1% en noteert nu 1,193 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,5%) en zilver (+1,7%) zitten weer in de lift.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,8%) klimmen alweer.

De bitcoin doet het met +4,9% goed. Het Damrak TomTom (-1,6%) komt morgen langs met kwartaalcijfers. De markt rekent op een omzet van €129 miljoen, wat ten opzichte van het dramatische eerste kwartaal van 2020 een daling van 1,5% betekent.

De verloren patentzaak van Philips (-0,0%) tegen Garmin en Fitbit deert de koers niks.

Air France-KLM (-5%) roept 'mayday, mayday' met de reeds aangekondigde emissie. Vandaag presenteerde het bedrijf de details van de emissie. Lees hier de analyse van Niels Koerts die hij maakte naar aanleiding hiervan.

Ook Fagron (-5,1%) zit dik in de min na de tegenvallende omzetcijfers in Q1. De opbrengsten zakten 4,8% terwijl de markt rekende op een stabilisatie.

OCI (-1,0%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €24 van €16 en het koopadvies blijft intact.

Vivoryon stijgt met +5,2% het hardst in de AScX.

stijgt met +5,2% het hardst in de AScX. Alfen (+3,3%) gaat ook goed, maar het handelsvolume van 103.000 is niet indrukwekkend. Adviezen Aperam: naar €40 van €36 en houden - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €30 van €24 en kopen - Deutsche Bank

Fagron: naar €19,50 van €21,50 en houden - KBC

ING: naar €11,50 van €10,80 en kopen - Citigroup Smith Barney

ING: naar €12 van €10,50 en kopen - JPMorgan Cazenove

Just Eat Takeaway: naar €92 van €93,40 en kopen - RBC Capital Markets

KPN: naar €3,50 van €3 en kopen - Citigroup Smith Barney

OCI: naar €24 van €16 en kopen - Berenberg

Ontex: naar €15,50 van €16 en kopen - Kepler Cheuvreux

Prosus: naar €100 van €97 en houden - Independent Research Agenda Event Consensus Ahold AvA BAM AvA KPN AvA TomTom Q1-cijfers Blackrock Q1-cijfers JPMorgan Chase Q1-cijfers Wells Fargo Q1-cijfers Goldman Sachs Q1-cijfers





