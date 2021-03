Vandaag Grote Gamestop Shóóów (en die is al begonnen)

Het is dikke onzin om de hele dag naar koersschermen te kijken. Als je geld wil verdienen op de beurs moet je gewoon beleggen in kwaliteitsbedrijven en dan kan je rustig een keer een maand op vakantie zonder internetverbinding. Gewoon de aandelen het werk laten doen. Af en toe even evalueren of de kwaliteitsbedrijven nog steeds kwaliteitsbedrijven zijn. Meer is eigenlijk niet nodig. Ja, eens per jaar dividend herbeleggen maar dat mag amper naam hebben. Je moet alleen niet verwachten dat je van een paar honderd euro binnen een jaar miljonair bent.