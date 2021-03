Slotcall: Rentes in de lift

In tegenstelling tot gisteren was vandaag een mooi aantal plussers te vinden in de AEX (+0,4%). Het lijkt erop dat de licht gestegen rentes NN Group (+3,2%), ING (+4,0%) en ASR (+2,4%) ten goede komen.

Een groeiaandeel zoals Adyen (-1,7%) blijft daardoor echter wat achter. In de AMX (+0,7%) was het TKH (+8,1%) dat er met kop en schouders bovenuit steeg. Het technologiebedrijf werd vanochtend toegevoegd aan het kooplijstje van ING. Tevens ging het koersdoel met €15 omhoog naar €49.

Al hebben de aandeelhouders van Intertrust (+2,6%) en Aalberts (+2,1%) ook niets te klagen. Toch mag TKH zich niet kronen tot dagtopper van het Damrak. Die eer gaat naar Brunel die met een waanzinnige 16,1% omhoog schoot.

Eerst even de rente. De Amerikaanse Centrale Bank heeft gisterenavond besloten de rentes nog een tijdje laag te houden. Opvallend genoeg stijgen de marktrentes nog wel door. De Amerikaanse tienjaarsrente is zelfs gestegen tot het hoogste punt in veertien maanden. In feite zegt de rentemarkt dat Powell dit niet vol kan houden.

30-Year Mortgage Rate in the US moves up to 3.09%, highest since last June and 44 bps above its all-time low of 2.65% in early January. pic.twitter.com/0Pss5gO06z — Charlie Bilello (@charliebilello) March 18, 2021

Brunel

Voor detacheerder Brunel (+16,1%) verbeteren de marktomstandigheden. Voorzichtig spreekt men van economisch herstel. Hier hebben vooral bedrijven als Brunel baat bij. Dit optimisme zorgde ervoor dat ABN AMRO het bedrijf op zijn kooplijst plaatste, waarna de koers een flinke sprong omhoog maakte

Dat zal voor de grootbank niet de enige reden zijn geweest om de aandelen van Brunel aan te bevelen. Het bedrijf publiceerde vorige maand sterke jaarcijfers: Een kaspositie van €155 miljoen, voorgesteld dividend van €0,30 per aandeel en een ebit van €28,8 miljoen.

Wat de IEX-Beleggersdesk nu vindt van Brunel leest u hieronder:

Nokia

Telefoonfabrikant Nokia presenteerde vandaag zijn middellangetermijndoelstellingen. De markt lijkt met -5,7% niet direct overtuigd. De laatste jaren levert het Finse bedrijf flink op marktaandeel in. Vandaag beloofde Nokia echter dat de marges in 2022 weer aan zullen trekken.

Daarnaast heeft het concern een kostenbesparingsprogramma gepresenteerd dat na 2023 zo’n €600 miljoen per jaar moet opleveren. Maar goed, dit is niet de eerste keer dat het bedrijf een reorganisatie aankondigt. Zoals bekend hebben die niet altijd het gewenste effect.

Lees hieronder de hele analyse:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog.

Nederland: +5 basispunten (-0,21%)

Duitsland: +5 basispunten (-0,25%)

Italië: -1 basispunt (+0,69%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (+0,87%)

Verenigde Staten: +10 basispunten (+1,74%)

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de Duitsers (+1,2%). Alleen de Fransen (+0,2%) doen het nog een tikje minder goed.

De Dow Jones stijgt tussentijds licht met 0,4%. De negatieve uitschieter is de Nasdaq met een min van 1,5%.



De euro zakt 0,5% en noteert 1,193 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-0,6%) hebben last van de sterke dollar.

Olie: WTI (-5,3%) en Brent (-4,7%) gaan door het putje.

Bitcoin (+1,8%) nadert de $60.000.

Het Damrak:

Rentes stijgen en dus gaat het de banken voor de wind: ING +4% en ABN AMRO +2,9%.

+4% en +2,9%. Hetzelfde geldt voor de verzekeraars ASR (+2,4%) en NN Group (+3,2%).

(+2,4%) en (+3,2%). Gelet op de kelderende olieprijs, valt mij deze daling van Royal Dutch Shell (-0,7%) nog mee.

(-0,7%) nog mee. Randstad (+0,5%) trekt zich niets aan van een downgrade van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank schrapt de uitzender van de kooplijst.

(+0,5%) trekt zich niets aan van een downgrade van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank schrapt de uitzender van de kooplijst. De AMX kende vandaag geen hele grote verliezers. Enkel ECP (-2,9%) zakte met meer dan 2%.

(-2,9%) zakte met meer dan 2%. AMG (+5,1%) breekt op een hoog volume uit. Dit jaar staat het aandeel al bijna 37% hoger.

(+5,1%) breekt op een hoog volume uit. Dit jaar staat het aandeel al bijna 37% hoger. JDE Peet' s (+0,0%) krijgt de ene na de andere koersdoelverlaging om zijn oren. Jefferies handhaaft het koffiemerk op de verkooplijst en verlaagt zijn koersdoel naar €26,50.

s (+0,0%) krijgt de ene na de andere koersdoelverlaging om zijn oren. Jefferies handhaaft het koffiemerk op de verkooplijst en verlaagt zijn koersdoel naar €26,50. Hoewel in de AScX niemand zo hard wist te klimmen als Brunel (+15,3%), had Vivoryon met +5% ook geen slechte dag.

Adviezen

Brunel: naar kopen van houden en naar €14 van €9,50 - ABN Amro

Inpost: naar €24 van €21 en kopen - Jefferies

JDE Peet's: naar €26,50 van €31,25 en verkopen - Jefferies

Philips: naar kopen van houden en naar €50,70 van €44,90 - JPMorgan Cazenove

Randstad: naar houden van kopen en naar €62,50 van €60 - Morgan Stanley

TKH: naar kopen van houden en naar €49 van €34 - ING

Agenda