AEX start handelsdag vermoedelijk neutraal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De AEX index daalde woensdag nog nipt met 0,1 procent tot 899,60 punten, nadat woensdag voor het eerst de 900 punten werd geslecht.

"Beleggers blijven risicovollere activa kopen", zei analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

De Dow Jones index klom woensdagavond met krap een half procent, terwijl de breed samengestelde S&P 500 index vlak sloot.

Alle discussies over renteverlagingen ten spijt, waarschuwde voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis dinsdag nog dat de volgende stap van de Amerikaanse centrale bank een verhoging van de rente zou kunnen zijn.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag 3 basispunten tot 4,496 procent, terwijl de tweejaarsrente 2 basispunten hoger noteerde op 4,845 procent.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend duidelijk verdeeld.

Koplopers waren de Chinese beurzen in Hongkong en Shanghai met winsten van ongeveer een procent, terwijl Seoel en Sydney juist ongeveer een procent daalden.

Chinese beleggers reageerden onder meer positief op exportcijfers. De Chinese export steeg in april met 1,5 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging met 1,0 procent. De import steeg met 8,4 procent. Door economen was een stijging voorzien van 4,5 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar steeg de Chinese export met 1,5 procent en de import met 3,2 procent.

De olieprijs koerste vanochtend 0,4 procent hoger op 79,43 dollar per vat, na al een stijging van 0,8 procent woensdagavond in New York. De prijs voor een vat ruwe olie zat in de lift, vanwege de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas, en de daling van de Amerikaanse olievoorraden.

Beleggers hebben vandaag onder meer aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Besi heeft een order ontvangen voor 26 hybride bonding systemen. Wie de opdracht gaf en hoeveel hiermee is gemoeid, meldde Besi niet. Levering van de systemen is voorzien voor het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar. Besi zei donderdag dat het dit kwartaal nog meer orders voor hybrid bonding verwacht van andere klanten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdagavond vlak op 5.187,67 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.056,39 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 16.302,76 punten.