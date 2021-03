BeursVandaag: Aftellen

Het is rustig, er is bijna geen nieuws, er zijn geen cijfers en aandelen kleuren bleek - met een nul voor de komma.

Saai dus, vindt u u. Misschien. Er zijn jaren die zo voorbij gaan. Saai is betrekkelijk. De S&P 500 zette gisteravond weer een record neer en kwam tot minder dan 1% van 4000. De Nasdaq 100 moet nog 6% stijgen tot een nieuwe top. En hoe is het dan bij de buren? De rente houdt ook even halt.

Omdat morgen het woord aan de Fed is, hier nog even de inflatieverwachtingen, ofwel 2,53%:

Hoe verhouden zich nu gewone aandelen, technolgie, small caps en defensieve aarden zich tot elkaar? Ik heb even snel een grafiekje gemaakt. Technologie is nog heer en meester, maar de small caps komen er aan? Of maken juist de saaie dividenders een comeback? Aflezen is nog geen voorspellen.

Als u niet kan kiezen, marktbreed is ook een keuze. Opvallend is dat de AEX de S&P 500 bijhoudt. Hebben we ook wle eens anders gezien, maar ook weer andersom.

Is er dan echt geen niews? Jawel, ik ben al druk aan het lezen, het gaat om een biotech SPAC met tal van prominenten aan boord, waaronder Galapagos CEO Onno van der Stolpe:

Van de Stolpe zet schouders onder biotechvehikel op Nasdaq https://t.co/4RkhiJTHb5 — De Tijd (@tijd) March 16, 2021

Marktbreed is het nog niet happening, nee, maar de AEX lijkt weer boven 680 uit te komen. Jaartop is 689,24.

Aandelen hoger, commodites lager en dollar vlak:

De rentes houden zich ook nog rustig:

Als er weinig te doen is, geef ik wel plaatjes. Aan het coin-front is het nog het meest onrustig. Bitcooin stasat wat onder druk, maar zit nog gewoon in de opgaande trend. Misschien is het wel wel onderkant trendkanaal: raadpleeg uw favoriete of plaatselijke technisch analist of het kopen is.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, er is niet één Amsterdams bedrijven nieuwtje of -advies. Hier is dat baggerverhaal FD.

08:04 TikTok-moeder ByteDance stapt mogelijk in chips

08:02 Nederlandse bedrijven vragen minder octrooien aan

07:46 Ook uitbater luchthaven Frankfurt schrijft dieprode cijfers

07:17 Nintendo in kopgroep positieve Japanse beurs

06:04 'Coronacrisis heeft blijvend effect op toerisme Amsterdam'

06:04 Baggeraars voeren strijd tegen Chinese concurrentie op

15 mrt 'Niet minder verkoop via internet nu meer winkels zijn geopend'

15 mrt Vliegtuigmaatschappijen flink in de plus op Wall Street

15 mrt 'Vlaamse investeerders kapen Zeeuwse woningen voor starter weg'

15 mrt Zalando rekent op bijna een derde meer omzet in 2021

15 mrt Harde tik ABN AMRO, maar techfondsen stijgen op beurs

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met een voorlopende Duitse indicator over maart:

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mrt 73,1

13:30 VS detailhandelsverkopen feb -0,4% MoM

14:15 VS industriële productie feb +0,5% MoM

15:00 VS handelsvoorraden jan +0,3% MoM

En dan nog even dit

De terugblik:

A rally in shares of Apple lifted the Dow and S&P 500 to record highs in a choppy session ahead of this week’s Federal Reserve policy meeting https://t.co/mWxxcu8kYt pic.twitter.com/UlOGrhNz7O — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2021

Niet normaal:

The Dow closed at an all-time high today for the 4th day in a row and 14th time this year. $DJIA pic.twitter.com/wXgOTfQPtD — Charlie Bilello (@charliebilello) March 15, 2021

De VIX sloot gisteravond op 20,03:

VIX Futures return to pre-pandemic level: The new week started with some calm, as the S&P 500 set another record high & the first VIX futures contract closed at lowest level in more than a year, BBG reports: That may signal lingering fears of pandemic are finally starting to fade pic.twitter.com/RLvLcJVJjy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 16, 2021

Er is ook beter nieuws Tencent:

China Evergrande's EV firm partners Tencent unit to develop smart vehicle OS https://t.co/NGa5rsYXtj pic.twitter.com/ePUI9uhzP7 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2021

Na al het lawaai een deal:

Facebook reached a multiyear deal with News Corp. in Australia that lets its users access stories through the Facebook News service https://t.co/7zg6mJdKVY — Bloomberg Markets (@markets) March 16, 2021

VW:

#Volkswagen hield gisteren zijn Power Day, equivalent van #Tesla's Battery Day. Kost van batterijen moet 50% dalen richting 12mins oplaadtijd. Wil 6 batterijfabrieken bouwen en tegen 2025 18,000 oplaadstations hebben Artikel ?? Interessant voor #Umicorehttps://t.co/Pn4xcluoNU — Tom Simonts (@TSimonts) March 16, 2021

Green shoot:

Three CEOs of U.S. airlines offered some of the first concrete signs that the slump in air travel that started last March may be over. More here: https://t.co/pJKUsXJTJ2 pic.twitter.com/JhVyCLtDTS — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2021

Nog een:

Fashion giant H&M's sales recover in March as stores reopen after lockdowns. More here: https://t.co/S02gH9KdgP pic.twitter.com/AaE24sfQmI — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2021

Hoest, kuch:

The world’s three biggest consumers of coal, the dirtiest fossil fuel, are getting ready to burn even more https://t.co/I8yiWVHz8A — Bloomberg Markets (@markets) March 16, 2021

Gas?

Analysis: Qatar tightens global gas market grip with bold expansion moves https://t.co/bOAMilonrZ pic.twitter.com/UereQQwMQV — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2021

Of zon?

U.S. solar industry predicts installations will quadruple by 2030 https://t.co/h6CS9ISOat pic.twitter.com/B0w464Czbw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 16, 2021

Ze kan dus heel goed rekenen:

Goldman Sachs wil Shell-cfo als commissaris https://t.co/6QEIf72rym — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 15, 2021

Daar zit ik ook:

Alle 300.000 klanten BinckBank gaan naar Saxo-platform https://t.co/o3UlVkYXG5 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.