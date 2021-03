Nog meer drama ABN Amro

De complimenten zijn voor De Telegraaf, dat de moeite nam (met een jurist?) het jaarverslag van ABN Amro uit pluizen. Om een lang verhaal kort te maken: de markt ging tot dusverre uit van rond €450 witwasmiljoen boete. Dat is ingeprijsd. Dat kan dus meer worden, in tegenstelling tot ik mij voorbeurs nog afvroeg.

