Experts verdeeld over richting beurs in maart

Gaat de beurs deze maand stijgen of dalen? Over die vraag zijn beleggingsexperts uiterst verdeeld, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl. Wat betreft Galapagos gooien ze de handdoek in de ring.

De sombere stemming van de experts die vorige maand deelnamen aan de peiling bleek ongegrond. Terwijl bijna de helft verwachtte dat de beurs een daling zou inzetten, heeft de AEX februari afgesloten met een nette plus van 2,2%.

Het rendement had nog een stuk hoger kunnen zijn als beleggers aan het eind van de maand niet door renteangst bevangen waren geraakt. De Duitse lange rente liep op van -0,55% naar -0,30% en in de Verenigde Staten liep de yield op van 1,1% naar 1,45%. Dat was voor beleggers een reality check: de rente kan ook omhoog.

Wein, Weib und Gesang

Uit de commentaren van de respondenten bleek volgens Van Zeijl dat de renteontwikkeling duidelijk top of mind was. "Er wordt van uitgegaan dat in de loop van het jaar veel van het opgepotte geld zal worden uitgegeven aan Wein, Weib, und Gesang. Of, zoals de CEO van Carlsberg het zei: “the roaring twenties are coming. Meer economische vraag betekent meer vraag naar geld en dus een hogere rente."

Verwachtingen maart: verdeeldheid troef

Voor maart is het sentiment per saldo neutraal. 36% van de 61 deelnemers aan de enquête denkt dat de beurs gaat stijgen en 31% verwacht een daling. Dat is dus redelijk in evenwicht met elkaar. Het aantal experts dat verwacht dat de beurs gaat dalen is flink afgenomen.

De stemming onder de beursexperts voor maart is als volgt:

36,1% is optimistisch (dat was vorige maand 25,9%)

32,8% is neutraal (tegen 28,4% vorige maand)

31,1% is pessimistisch (was 45,7%)

Saldo: +4,9%.

Verwachtingen komende half jaar: neutraal beeld

Ook voor de komende zes maanden houdt het aantal optimisten en pessimisten elkaar redelijk in evenwicht: 28% van de experts verwacht dat de beurs gaat stijgen en 25% gaat uit van een daling. Dat impliceert dat bijna de helft voor een neutrale visie heeft gekozen. Dat beeld is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorige maand.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

27,9% is optimistisch (dat was vorige maand 28,4%)

47,5% is neutraal (tegen 45,7% vorige maand)

24,6% is pessimistisch (dat was 25,8%)

Saldo: 3,3%

Is de hausse in tech voorbij?

De speciale vraag ging over de techsector. Techfondsen hebben afgelopen jaar een indrukwekkende rit omhoog gemaakt. Van Zeijl was daarom benieuwd of de hausse in techfondsen inmiddels voorbij is.

Er waren vier antwoordmogelijkheden:

Ja, er zit te veel lucht in de techkoersen

Nee, Covid heeft eerdere trends versneld

Alleen in Big Tech. Die zijn te groot geworden

Ja, in tech zit te veel lucht, maar in Big Tech niet

De meningen blijken wederom verdeeld. Een derde van de experts denkt dat er te veel lucht in de koersen van techbedrijven zit. 39% denkt niet dat de hausse over is, maar dat de coronapandemie de eerder ingezette bedrijfsmatige trends heeft versneld.

Bron: ACTIAM, 01-03-2021

Aandelenkeuzes februari: misrekening met Galapagos

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht? Niet denderend, zo blijkt. Vooral de keuze voor Galapagos bleek een misrekening. Vlak nadat de deelnemers hun favoriete aandelen hadden getipt meldde het biotechbedrijf dat er opnieuw een medicijn werd afgekeurd door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Hierop belandde het aandeel wederom in een vrije val en trok Galapagos het totaalrendement van de portefeuille van toppers naar beneden.

Ook Ahold Delhaize en Unilever bleken achteraf een minder veilige belegging dan verwacht: de koers van Ahold (de torenhoge favoriet voor maart) kelderde met 7% en die van Unilever zelfs met 10%.

Bij de floppers was Unibail-Rodamco-Westfield een uitstekende keuze. Maar Adyen bleek zich wederom aan de zwaartekracht te onttrekken. De goede kwartaalcijfers gaven beleggers hoop op verdere verbetering.

Toppers februari

Rendement

Floppers februari Rendement

Ahold Delhaize -7,4% Unibail-Rodamco-Westfield -12,5% Galapagos -20,7% Adyen +11,4% KPN +5,1% ArcelorMittal +7,3% Unilever -10,1% Randstad +7,5% Royal Dutch Shell +10,4% ASML +5,9% Prosus +2,3%

Keuzes maart: Ahold wederom favoriet, hoop op rebound Galapagos vervlogen

Tot slot de keuzes voor maart. Waar moeten we onze kaarten op zetten en welke aandelen kunnen we beter mijden?

De professionals hebben hun hoop wederom gevestigd op Ahold Delhaize, ondanks - of misschien wel dankzij - de scherpe daling in februari. Zeven experts hebben het aandeel op hun favorietenlijst gezet en slechts één denkt dat Ahold juist het slechtste aandeel gaat worden.

Ook Unilever gaat in de rebound, na de koersval van vorige maand. Shell en Aegon maken het lijstje compleet. Aegon kan volgens sommige experts profiteren van de stijgende rente.

Adyen staat fier bovenaan bij de floppers. Zou de gevreesde daling dan eindelijk realiteit worden? Galapagos verhuist van het linker- naar het rechterrijtje. Na het slechte nieuws over het middel tegen longfibrose in de VS lijken de experts de hoop op koersherstel te hebben opgegeven.

Toppers maart

Saldo*

Floppers maart Saldo*

Ahold Delhaize 6 Adyen -11 Unilever 4 Galapagos -6 Royal Dutch Shell 4 Unibail-Rodamco-Westfield -3 ING 4 KPN -2 Wolters Kluwer -2 ASM International -2 Just Eat Takeaway -2 Heineken -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.