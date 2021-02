Tracker Tips: Koper trekt kopers

Naast metalen als zilver en goud als alternatief in een beleggingsportefeuille, is er nog een interessant metaal dat op dit moment de aandacht verdient: koper.

Koper wordt vaak de economische barometer genoemd. Dit omdat de prijsvorming de neiging heeft algemene economische trends te voorspellen.

Toepassingen

Koper wordt veel gebruikt in onder meer elektrische apparatuur (bedrading), constructie (dakbedekking, leidingen), elektronica (gedrukte schakelingen), maar ook in energiesystemen.

Een elektrisch voertuig kan wel anderhalve kilometer koperen bedrading bevatten, dus de overstap naar dit soort auto’s drijft de prijs van koper omhoog. Wereldwijd zal de verkoop van elektrische auto's naar verwachting vanaf dit jaar snel verder toenemen.

Ook in de zoektocht naar snelle elektriciteitsnetten, om bijvoorbeeld uw Tesla vlot te kunnen opladen, worden zogeheten micro- en smart grids steeds populairder. De rol van koper blijkt hierbij eveneens cruciaal.

De moderne energie-infrastructuur verplaatst zich van de traditionele grote netten naar stroomdistributie voor openbare instellingen, universiteiten en commerciële voorzieningen zoals oplaadstations. Het koper in deze microgrids is essentieel voor een goede werkzaamheid, en vanwege de veerkracht zal er gedurende de hele levensduur van deze netwerken op kunnen worden vertrouwd.

Een nieuw elektriciteitsnet zal moeten worden gebouwd rond duizenden microgrids die niet volledig onafhankelijk zijn, maar eerder hun middelen kunnen delen met wederzijds voordeel. En één ding is daarbij duidelijk: er is veel koper voor nodig om deze netten operationeel te maken.

China

Het belangrijkste land om in de gaten te houden op de kopermarkt is China. Het is goed voor meer dan 30% van de wereldwijde import. China's enorme bouwsector en hoogspanningslijnen hebben veel meer koper nodig dan het land kan produceren.

De rol van economische barometer was vooral vorig jaar duidelijk. Toen China werd afgesloten en zijn fabrieken stopte, zakte de prijs meteen met een kwart van $2,85 per pond medio januari naar $2,12 in maart. Toen het land weer uit de lockdown kwam, begon de prijs van het rode metaal weer te stijgen.

Een ander punt om in de gaten te houden is het aanleggen van voorraden in China. China bouwt al een tijdje zijn kopervoorraden op om zich in te dekken tegen een mogelijke verslechtering van zijn relatie met de VS.

Copper

De prijs van ‘copper’ is sinds de dip in maart volgend jaar al weer met 80 procent gestegen, zoals uit bovenstaande grafiek van Comex kopertermijncontracten blijkt.

Dat lijkt overdreven, maar Goldman Sachs verwacht dat de prijs de komende 12 maanden met nog eens 15 procent kan stijgen.

Fysieke kopercontracten wordt zowel verhandeld op de London Metal Exchange (LME) als de Amerikaanse Comex in New York.

Trackers

Er zijn twee zogeheten ETC’s verhandelbaar om op de prijs van koper in te spelen. De BNP Paribas Copper ETC met ticker B4NQ en isincode DE000PB8C0P8 heeft notering op het Duitse Xetra en kost 0,9% op jaarbasis. Deze tracker volgt de prijs van driemaands rolling futures op de LME.

Daarnaast is er de WisdomTree Copper ETC met ticker COPA en isincode GB00B15KXQ89 met een notering aan de beurs van Milaan en die heeft een jaarlijks prijskaartje van 0,49%. Dit exemplaar is gebaseerd op de Comex Copper Future.

Tip

Het is wellicht wel even handig om de column van Koen Lauwers over grondstoffen-ETF’s te lezen, voordat u begint met beleggen in Exchange Traded Commodities (ETC’s).