Tracker Tips: een biotechnologische revolutie

Vooruitgang in de biotechnologie kan de grootste innovaties creëren, waardoor we gezonder en langer kunnen leven.

ETF-aanbieder Wisdom Tree heeft een nieuwe thematische ETF gelanceerd op het gebied van genetica en biotechnologie met een duurzaam sausje.

WRNA

De WisdomTree BioRevolution UCITS ETF (met ticker WRNA en isincode IE000O8KMPM1) is verhandelbaar op het Duitse Xetra en kost u 0,45% op jaarbasis. Er is Nederlandstalige essentiële beleggingsinformatie voorhanden, waardoor deze tracker beschikbaar is voor lokale beleggers.

WRNA volgt de WisdomTree BioRevolution ESG Screened-index die blootstelling biedt aan gerelateerde bedrijven die naar verwachting het voortouw zullen nemen bij de transformatie en progressie op het vlak van genetica en biotechnologie.

WisdomTree werkt hierbij samen met strateeg Dr. Jamie Metzl om de index te creëren die de belangrijkste sectoren en industrieën identificeren. Hij is bekend als schrijver van het boek Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity. Verder is de heer Metzl lid van de expertcommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van het bewerken van het menselijk genoom.

Bovenstaand overzicht geeft de belangrijkste thema’s in de benchmark weer.

Karakteristieken

Uit de tabel is af te lezen dat het merendeel van de ondernemingen uit de VS komt. De aandelen in de mand worden gelijk gewogen in de index en deze zal halfjaarlijks opnieuw worden geherbalanceerd in de maanden oktober en april.

Verder sluit de referentie bedrijven uit die een aanzienlijke betrokkenheid hebben bij controversiële wapens, tabaksproducten en thermische steenkool. Bovendien worden bedrijven die geacht worden niet te voldoen aan de UN Global Compact Principles uit de benchmark verwijderd.

Eeuw van de biologie

Dezelfde technologieën die zorginnovatie stimuleren, zullen een impact hebben op industrieën als landbouw, energie en informatieverwerking. Dit kan een revolutie teweegbrengen in de manieren waarop we ziektes behandelen, voedsel verbouwen, materialen produceren en gegevens verwerken.

Als de negentiende de eeuw van de scheikunde en de twintigste die van de natuurkunde was, zal de eenentwintigste de eeuw van de biologie kunnen zijn.