Tracker Tips: een koperen belegging

Nee, ik heb het niet over een 12,5-jarig jubileum op het vlak van beleggen, maar over het volgen van een kopermijnstrategie middels een ETF.

Amerikaanse ETF-provider Global X breidt zijn assortiment in Europa uit met de lancering van een tracker met blootstelling aan ongeveer 40 bedrijven die betrokken zijn bij kopermijnbouw.

4COP

De Global X Copper Miners UCITS ETF (met ticker COPX en isincode IE0003Z9E2Y3) is verhandelbaar op de Duitse Xetra en kost 0,65% per jaar.

De onderliggende benchmark is de Solactive Global Copper Miners v2-index, waarin momenteel 39 aandelen zijn opgenomen. Sinds 2010 is er al een spiegelstrategie in de VS, de Global X Copper Miners ETF (COPX), waarin sinds de lancering bijna $ 1 miljard aan belegd vermogen zit.

4COP volgt een nieuw gecreëerde index, die een grotere weging heeft voor bedrijven in Australië en de VS en een kleinere exposure aan China.

Kenmerken

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste karakteristieken weer van de mand.

Historische performance

De referentie van 4COP bestaat sinds september van dit jaar, dus een betere rendementsindicatie voor de lange termijn is die van COPX in de VS, die in onderstaande grafiek is weergegeven.

Koper

Koper kent een grote verscheidenheid aan toepassingen, waaronder elektriciteitsopwekking en elektronica. Omdat koper buigzaam is, eenvoudig te vervormen en een zeer groot geleidingsvermogen heeft, wordt het op grote schaal in de industrie gebruikt.

Het roodgele metaal wordt vaak gezien als een toonaangevende barometer voor de wereldwijde economische gezondheid. De prijs van koper is inmiddels gestegen naar USD 4,45/pond, ruim een verdubbeling ten opzichte van het dieptepunt van maart 2020.

Optimisme rond koper komt voort uit verschillende factoren. Enerzijds heeft de inflatie de koperprijzen doen stijgen, aangezien het metaal historisch gezien een van de best presterende activa is tijdens inflatieperioden.

Anderzijds zorgt een grotere structurele vraag, zoals het versnellen van de acceptatie van elektrische voertuigen, schone energie en grote wereldwijde uitgaven voor infrastructuur, voor impulsen op de kopermarkt.