BeursVandaag: Het is weer raak

Het is weer groen voorbeurs, de futures staan hoger en de dollar daalt

Philips levert denk ik degelijke cijfers af en verslaat (nipt) omzet- en (ruim) winstverwachtingen. Proficiat, cash flow boven een miljard. Het dividend gaat naar €0,85. Hier is het hele persbericht.

Het concern levert een voorzichtige (?!) outlook af:

25 Jan - 07:00:21 [RTRS] - KONINKLIJKE PHILIPS NV - FOR 2021, PHILIPS PLANS TO DELIVER LOW-SINGLE-DIGIT COMPARABLE SALES GROWTH, DRIVEN BY SOLID GROWTH IN DIAGNOSIS & TREATMENT AND PERSONAL HEALTH, PARTLY OFFSET BY LOWER CONNECTED CARE SALES, AND AN ADJUSTED EBITA MARGIN IMPROVEMENT OF 60-80 BASIS POINTS.

Gauw door! Er zijn veel headlines van Prosus, maar het gaat om die IPO. Let zeker op Prosus, want Tencent staat in Hong Kong +9% op deze headlines:



Kijk onderaan dit stuk bij de tweets, er is Fugro (?) en Big Oil nieuws. Vandaag doen we nog even rustig aan, maar deze week cijfert half Big Tech, komen er nog vele grote namen door en neemt de Fed een rentebesluit. Dinsdagavond komt Microsoft door en woensdag Tesla, Apple en Facebook. Bij on zijn er KPN en Sligro.

Alles leest u in mijn vooruitblik van gisteren, waarin ik ook een heuse technologie 2021 portfolio van iemand mag recenseren. Lieve hemel, ik kreeg het al benauwd van er naar te kijken. Mogelijk is er veel koerswinst, maar zeker risico klotst werkelijk over de plinten. En dan heb ik het niet alleen over de dollar :-)

Misschien heb ik hiermee ook wel het marktbrede beeld al geschetst: risico loont, zal ik maar zeggen. Veiligheid is duur tot peperduur. Alles staat weer hoger dus, met Hong Kong (onder aanvoering van Tencent) en bitocin nu als uitschieters. U weet het, de intradagtop in de AEX is dit jaar 666,66.



De rentemarkt vindt het wel best zo:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het slot vrijdag:

Analistenadvies luidt als volgt en let maar weer op onze chippers.

ASMI: naar €250 van €204 - Credit Suisse

ASML: naar €510 van €420 - Morgan Stanley

Randstad: naar €60 van €56 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is vandaag nog vrij leeg, maar let wel op dat Duitse vertrouwenscijfers. Dat is een hele goede leading indicator van het BBP. Vrijdag Duitse BBP Q4 trouwens, maar dat is een oud cijfer.

08:00 Philips Q4-cijfers

08:00 LVMH Q4-cijfers

10:00 Duitsland Ifo business klimaat jan 91,9

13:00 Kimberly Clark Q4-cijfers

En dan nog even dit

Aldus de networks:

European markets head for higher open amid hopes of U.S. stimulus https://t.co/GUaAaUvHaO — CNBC (@CNBC) January 25, 2021

Wat?! Ik moet het nog lezen:

After disrupting the auto and aerospace industries Elon Musk sets his sights on incumbents in telecommunicationshttps://t.co/rCtODNatda — Bloomberg (@business) January 24, 2021

Let op Fugro:

Oil services companies signal worst is over for sector https://t.co/UEhrxU9ihv — FT Energy (@ftenergy) January 24, 2021

Hoewel? Bij deze:

Big Oil hits brakes on search for new fossil fuels https://t.co/uOB22bhPJx pic.twitter.com/fO5SQ6xT6S — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2021

Dan volgt de ECB? Centrale banken die politiek bedrijven, not my cuppa tea:

Bank of England told to stop buying 'high carbon' bonds https://t.co/sMmkuIHHBx pic.twitter.com/RZ5RyPSrMd — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2021

Nog meer olie:

European lenders exit Amazon oil trade after scrutiny by campaigners https://t.co/R6wtqkjucP pic.twitter.com/TOBKDG1DLa — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2021

En nog een:

BP's oil exploration team swept aside in climate revolution https://t.co/H1YgcYotrZ pic.twitter.com/K4Z940BaW0 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2021

Inflatie, waar ben je?

An 'aggressive' fight over containers is causing shipping costs to rocket by 300% https://t.co/KbY6Q8UBCJ — CNBC (@CNBC) January 25, 2021

Ja, ook Nederlandse:

European biotech firms are flocking to the U.S. to raise funds, lured by the world’s largest pool of money and lofty valuationshttps://t.co/VxrT1pot8i — Bloomberg (@business) January 24, 2021

Hoezo hulp, koersen stijgen toch alleen maar?

Thanks, Robinhood, but these traders now want professional help https://t.co/QkDp25oq7H — Bloomberg (@business) January 25, 2021

Veel plezier en succes.