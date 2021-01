BeursVandaag: Bananenbeurs

De futures duiden op een iets lagere opening na een redelijk Wall Street, maar slecht ontvangen cijfers daar nabeurs.

Er is nu een prima rapportage van Beter Bed. Ja, maar beter dan dit gaat het niet worden, denkt u als straks (of ooit) de samenleving weer open gaat? Wellicht, maar dat dacht u misschien van PostNL ook en dat dendert ook vrolijk door. Online was lang het issue en staat er +119% in Q4.

GrandVision is ook door, maar meldt niets over het bod van LuxotticaLVMH? E-commerce draait geweldig, maar per saldo is de omzet amper gestegen. Dan weet u de winkels wel... En verder is het gewoon gelukkig hebben we het dividend nog, al is nog onduidelijk hoeveel.

Net door, Patrick Drahi doet zijn bod op zijn eigen Altice gestand en maandag is al de laatste handelsdag:

Tick-by-tick, dag, week, maand of jaar. wat moet ik voor grafiek van bitcoin nemen? In tegenstelling tot ons komt de coin nog wel eens ergens, het giert weer door eigen grafiek. Gisteren -13,3% en nu +2,3%, maar het verschilt nog wel eens per tik. Regulatie dreigt, heet het.

Oh ja, als u zich verveelt dit weekend. Verzin wat leuks.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Marktbreed verhapstukken we jaarcijfers gisteravond van deze namen. Poeh, die ouwe techs... PPG geeft vlakke outlook Q1 af, let op AkzoNobel:

Intel: -4,6%

IBM: -7,3%

PPG: -3,2%

De boel staat wat lager, veel heeft het niet om het lijf, maar het valt mij op dat die volatiliteit niet onder 20 wil zakken. Verder bitcoin dus, olie en de dollar is per saldo al aan tijd aan het zijwaartsen. We doen het vandaag met de eerste schattingen inkoopmanagersindices uit VS, Duitsland en Frankrijk.

De rentes sprokkelen weer een basispuntje:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:50 Pearle-moeder voelt crisis in omzet, onlineverkopen hard omhoog

07:49 Koers bitcoin zakt onder de 30.000 dollar

07:13 Nikkei lager na onzekerheid over Olympische Spelen Tokio

07:12 Nederlandse investeringen in november opnieuw omlaag

06:21 Koopwoningen werden in jaar tijd ruim 8 procent duurder

06:18 Waarde landbouwexport stijgt naar recordwaarde ondanks corona

06:15 Nederlanders kochten meer bij Europese webwinkels

06:09 Google dreigt zoekmachine in Australië af te sluiten

21 jan Intel verkoopt meer chips voor laptops dan ooit

21 jan Techaandelen in trek op licht hoger Wall Street

21 jan Horeca bezorgd om terugschroeven steun door brouwers

21 jan FNV: gemengde gevoelens bij eindbod cao voor NS

21 jan Kappers zeer teleurgesteld over extra coronasteunpakket kabinet

21 jan Facebook vraagt experts naar schorsing account Trump te kijken

21 jan FrieslandCampina: verkoop babyvoedingmerk Friso niet aan de orde

21 jan Kabinet helpt bedrijven die winterslaap willen houden

21 jan EU-parlement eist herziening zwarte lijst van belastingparadijzen

21 jan Reisbranche 'gematigd positief' over ruimere coronasteun

21 jan LTO: kabinet heeft met extra steunpakket oog voor problemen

21 jan Airbus doet langer over opschroeven productie A320 door corona

Analistenadvies luidt:

ASML: naar €430 van €400 - Susquehanna

Just Eat Takeway: €156 van €146 - Citigroup

Unibail: nar €54 van €70 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met inkoopmanagersindices:

08:00 GrandVision Q4-cijfers

08:00 Beter Bed Q4-cijfers

08:00 VK detailhandelsverkopen dec +1,0% MoM

09:15 Frankrijk manufacturing PMI jan 50,1

09:15 Frankrijk services PMI jan 40,0

09:30 Duitsland manufacturing PMI jan 58,0

09:30 Duitsland services PMI jan 46,0

10:00 EU manufacturing PMI jan 55,0

10:00 EU services PMI jan 44,5

10:30 VK manufacturing PMI jan 57,3

10:30 VK services PMI jan 49,9

15:45 VS manufacturing PMI jan 55,7

15:45 VS services PMI jan 55,9

En dan nog even dit

Hard assets dus, +7,8%:

Prijzen bestaande koopwoningen op recordhoogte in 2020: https://t.co/XVSabIGDoj — NU.nl (@NUnl) January 21, 2021

Intel, toast of juist een kans?

Intel floats possibility of licensing deals but would TSMC and Samsung be interested? https://t.co/UJpm4QVhi3 pic.twitter.com/bINHSupsG3 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 22, 2021

Dit is het één keer prikken is genoeg en bewaren in de koelkast vaccin:

Johnson & Johnson ‘going all out’ with Covid vaccine production, plans to have 100 million vaccines for Americans by spring https://t.co/0fN8DuJpAI — CNBC (@CNBC) January 22, 2021

Toe maar:

Asia’s dominant battery producers are expanding directly into Europe and the U.S. https://t.co/8nHjpM7AJQ via @BW — Bloomberg (@business) January 21, 2021

Het is ook wel een bananenbeurs, hé?

The most heavily shorted US stocks are soaring.https://t.co/XeymCmeqqW pic.twitter.com/sN1rpl3o9A — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) January 21, 2021

Hoe dan?

Analysis: Wall Street hedges against possible bumps in U.S. vaccine rollout https://t.co/XnYO6JXnI7 pic.twitter.com/uY6z3dwWVK — Reuters Business (@ReutersBiz) January 22, 2021

Voor wie nog meer avontuur zoekt, vooral soft coms:

Supply bottlenecks as a result of the #COVID19 #recession could cause a spike in commodity prices as inventories have decreased. pic.twitter.com/1p66c8tqj6 — jeroen blokland (@jsblokland) January 21, 2021

Bij deze:

China failed to buy agreed amounts of U.S. goods under 'phase one' trade deal, data shows https://t.co/Dzy5VMgU5B — CNBC (@CNBC) January 22, 2021

Uhm, gaat dit niet een beetje erger ver?

Companies like Microsoft, Apple, and Google are interested in vaccine or immunization passports to help reopen the economy. You may have to prove your immunity to coronavirus before attending an event or entering a building at some point soon. https://t.co/L143CSyvu0 pic.twitter.com/OkIK3dz8VB — CNBC (@CNBC) January 22, 2021

Veel plezier, succes vandaag, alvast prettig weekend (lekker weg in eigen huis) en sterkte komende week.