TA: Wordt 1000 punten nu haalbaar?

Je hebt wel lef Royce... Volgens mij sla je de krant niet open en wandel je tijdens de lockdown ook niet buiten je boerderij of in de stad. De realiteit is diep diep triest. Die 1.000 is alleen haalbaar als de centrale banken de financiele markten opblazen met free credits. De maatschappij polariseert door en arm/rijk verhouding is gigantisch aan het groeien. Als TA' er doet dit je natuurlijk niks... jouw baan is slechts analyseren waar de beurs naar toe stijgt, maar ook zulke ontwikkelingen hebben invloed op de beurs, waardoor gekke bewegingen zichtbaar zijn.



Kijk alleen naar een dag als vandaag. Expiratie opties, wedden dat wij de Aziatische markten zullen volgen in een daling. Heb de eerste artikelen al gelezen over Azie. De daling heeft te maken met US black list voor Chinezen en 1,9 biljoen staatssteun van Biden. Naja dat laatste is geen negatief nieuws, maar je moet als journalist iets de schuld geven...



Alvast een goed weekend Royce.