Pon lost Accell uit wiel

Goh, Pon is helemaal uit Accell. Het belang van 20% is helemaal naar 0%, volgens AFM en dan is het zo. Jeetje, wat had vorig jaar de koers wel niet gedaan áls? Enfin, als ik de stukken had, maakte ik mij hier niet druk om. (Elektrische) fietsen is anno nu een heel goed (draait namelijk niet op subsidie) duurzaam verhaal.

Misschien is dat zelfs wel een put onder de koers. Als het te veel achterblijft komt er vanzelf een bod, van een concurrent of privaty equity. Niettemin ben ik toch nieuwsgierig waarom Pon uit een aandeel is, waar ze een paar jaar terug nog op bood. Eigen fietsenporto is toereikend? Ik kan alleen speculeren.