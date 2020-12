Elon Musk flirt met bitcoin

Het schijnt dat de bitcoin wereld hier vol van is. Een kleine screendump voor wie het stuk niet open krijgt.

Typerend? De centrale banken krijgen van de bitcoin community de schuld dat ze geld slopen met hun monetaire beleid door het bij te drukken. Dat zonder extra omzet, winst, marges of cash flow aandelen tot het in oneindige kunnen stijgen, is dan blijkbaar wel normaal? Ik herinner mij zelf iets met dotcoms in 2000...

Geld moet verdiend worden en komt niet als manna uit de lucht vallen. Punt. En bitcoin verdient geen geld. Dat beweegt op prijsactie, ofwel de spreekwoordelijke gek die na u komt die er nog meer voor betaalt. Totdat ook die op zijn. Misschien is dat wel de schaarste waarmee bitcoin fans het meeste moeten rekenen.

Nog een extraatje wie het bitcoin jargon nog niet helemaal eigen is.

