Beste Keuze 2020: Duurzame fondsen

Als je dan toch belegt, waarom dan niet in zaken die de wereld een beetje beter maken - of in ieder geval niet slechter?

Geen beleggingstrend wordt massaler omarmd dan duurzaamheid. Er is bijna geen pensioenfonds of grote investeerder meer te vinden die de beginselen van maatschappelijk verantwoord beleggen niet omarmt.

Makers van beleggingsproducten weten dat ook, met als gevolg een heuse groene golf van duurzame fondsen en indextrackers. Zelfs fondsen die niet in de naam als zodanig herkenbaar zijn hebben onder de motorkap vaak een duurzaamheidsfilter ingebouwd. Omdat hun grote klanten er bijna allemaal om vragen gaan fondsaanbieders er steeds vaker toe over om hun complete productaanbod te 'vergroenen'.

Dat maakt het voor ons lastiger om te definiëren wie zich precies een 'duurzaam beleggingsfonds' mag noemen. Daar komt nog eens bij dat er duurzame fondsen in alle soorten en maten bestaan. Je kunt investeren in windparken, in projecten voor armoedebestrijding, in groene obligaties of gewoon in een bekende beursindex waar de 'foute' bedrijven uit zijn gefilterd.

Vele smaken duurzaam

Je moet ergens beginnen en daarom hebben we gekozen om ons te beperken tot namen die door onze fondsdatapartner Refinitiv Lipper worden aangemerkt als fondsen die worden beheerd volgens social verantwoorde, ethische of groene criteria. (En die in Nederland goed verkrijgbaar zijn en minstens drie jaar resultaten kunnen laten zien).

Dat zijn er nog steeds behoorlijk veel, dus keuze genoeg. Om recht te doen aan de verschillende invullingen van het begrip duurzaam zorgen we in deze Beste Keuze-categorie voor spreiding. We kiezen niet vijf fondsen in één categorie, maar in vijf verschillende categorieën één fonds.

Die categorieën zijn:

Wereldwijde aandelen

Europese aandelen

Duurzame themafondsen

Groene obligaties

Microkrediet

Voor alle fondsen gelden dezelfde criteria: we kijken niet zozeer naar recente prestaties - want die zeggen weinig over hoe een fonds het in de toekomst gaat doen - maar naar langetermijn-succesfactoren als consistentie, kosten en vermogensbehoud. En de mate van duurzaamheid, natuurlijk.