TA: Hogere bodems

Pensioenleeftijd nu boven de 65



De gemiddelde pensioenleeftijd lag

vorig jaar voor het eerst boven de 65

jaar.Volgens het Centraal Bureau voor

de Statistiek (CBS) gingen werknemers

gemiddeld met 65,1 jaar met pensioen.

Dat is vier maanden later dan in 2018.



De leeftijd waarop mensen met pensioen

gaan stijgt doordat ook de AOW-leeftijd

is verhoogd.Die lag vorig jaar op 66,4

jaar.Mensen stoppen dus wel eerder met

werken dan dat ze AOW ontvangen.



Het aandeel van de bevolking dat met

pensioen is blijft door de stijging van

de pensioenleeftijd al een aantal jaren

gelijk,op ruim 18 procent.In 2001 was

dat nog 15,1 procent.