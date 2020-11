TA: Bungeejump door Trump

quote: Henk Snaph schreef op 5 november 2020 08:10:

Fred deze zegt iets heel anders:



www.telegraaf.nl/nieuws/152228/helft-...

Fred deze zegt iets heel anders:

ik ken het "nieuws" uit nederland wel henk.. echt beter is om zelf te komen kijken/.. of vraag het eric de rus eens..het is echt onziin henk.. ik ken 1 persoon die in een fabriek werkt.. een schoenen fabriek.. lager kan niet.. ze verdient ruim 300 euro.. ze heeft een huis appartement.. leeft en vindt dat ze weinig geld heeft maar armoede?? sorry ze heeft een kleine 1000 roebel per dag dat kan echt heel makkelijk..ik heb zelf het idee dat westerse media continu die dingen opnoemt maar de realiteit is echt anders. vind ik.. tijdens yeltsin was er meer armoede maar nu???sorry ik zie het het niet.. het lijkt mij meer om het westen beter te doen lijken...denk wel geen ziektekosten verz etc et.. gratis en ik heb 2x in een ziekenhuis gelegen hier... en alles oke.. mri scans alles nieuw ..althans de apparatuur.. ze hebben mij goed geholpen.. gratis.!!beter komen kijken met eigen ogen.. en dan gaan we de armoede zoeken.. en beelden zoals ze op de telegraaf plaatsen van een oud vrouwtje die bedelt.. kom maar langs we gaan ze zoeken de bedelaars en oude vrouwtjes die geen moer hebben... bedenk wel... juist ouderen hebben het hier goed omdat ze hun huis gratis gekregen hebben tijden het communisme.. en ze hebben pensioen.. en dat is niet ruim maar het kan.. niemand hier hoeft te bedelen en niemand woont in een auto of kartonnen doos.. kom maar lang !!!! oordeel zelf!!!