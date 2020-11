Beursexperts zien de zon weer schijnen

Bericht delen via:

Het pessimisme onder beursexperts is na lange tijd nagenoeg verdampt. Dit komt vooral door de recente koersdalingen, die aandelen weer een stuk goedkoper hebben gemaakt. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam.

Vorige maand was het somberheid troef onder de beursexperts die deelnamen aan de enquête. Slechts 19% ging ervan uit dat de AEX-index zou stijgen. Tweederde was pessimistisch. Die verwachting kwam uit.

Angst voor een betwiste verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten en zorgen over de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen en daarop volgende lockdowns zette de beurzen wereldwijd onder druk. Ook de voorzichtige stijging van de Amerikaanse obligatierente deed een kleine duit in het zakje.

Verwachtingen november: Zon breekt door

Voor deze maand is de stemming een stuk opgewekter. Het percentage optimisten en pessimisten houdt elkaar aardig in balans.



Dat een groot deel van de experts het wat zonniger inziet, komt volgens Van Zeijl vooral door de recente koersdalingen. Daardoor zijn aandelen weer wat goedkoper geworden. De MSCI Europe-index staat nu op 16,7 keer de verwachte winst. Dat was vorige maand nog 17,7.

Van Zeijl wijst erop dat de AEX-index een stuk hogers is gewaardeerd dan deze brede Europese index, gelet op de koers/winstverhouding van 20,7. "Dat komt vooral door de grote weging van techbedrijven, zoals ASML, Prosus, Adyen en JustEatTakeaway", zo licht hij toe. Adyen spant de kroon, met een koers/winstverhouding van maar liefst 119.

Een andere reden voor het afgenomen pessimisme is dat sommige experts verwachten dat over een maand de onrust rondom de Amerikaanse verkiezingen is verdwenen.

De stemming onder de beursexperts voor november is als volgt:

38,2% is optimistisch (dat was vorige maand 18,5%)

21,8% is neutraal (tegen 14,8% vorige maand)

40,0% is pessimistisch (was 66,7%)

Saldo: -1,8%.

Verwachtingen langere termijn: Hoop op vaccin

Ook ten aanzien van de wat langere termijn zien de experts het een stuk positiever in. Sterker nog, ze zijn in de afgelopen twee jaar nog nooit zo optimistisch geweest als nu, ondanks de coronacrisis.

De optimisten vestigen hun hoop op een vaccin en/of medicijn tegen het coronavirus.

Dit zijn de verwachtingen voor het komende halfjaar:

26,4% is optimistisch (dat was vorige maand nog 29,6%)

38,2% is neutraal (tegen 11,1% vorige maand)

25,5% is pessimistisch (dat was 59,3%)

Saldo: 10,9%

'Even geduld met uitslag Amerikaanse presidentsverkiezingen'

De speciale vraag ging deze maand over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die vandaag plaatsvinden. President Trump heeft diverse malen gezegd dat hij een eventueel verlies niet zal accepteren en dat veroorzaakte bij beleggers veel onrust.

Dat riep herinneringen op aan het jaar 2000, toen Al Gore en George W. Bush in een felle juridische strijd verwikkeld raakten over de vraag wie de staat Florida had gewonnen. Deze onrust zorgde toen voor een flinke koersdaling.

Daarom was Van Zeijl benieuwd naar de verwachtingen van de beursexperts over deze verkiezingen. De vraag luidde: Wanneer is bekend wie de nieuwe Amerikaanse president zal zijn?



De mogelijke antwoorden waren:

Voor 3 november, omdat er al zoveel stemmen zijn uitgebracht;

Op 3 november;

In de week na 3 november, omdat het zolang duurt voordat alle stemmen per post zijn geteld;

Lang na 3 november, omdat de uitslag van de verkiezingen zal worden betwist.

Van Zeijl heeft dezelfde vraag ook op Twitter gesteld. Daar kwamen 292 antwoorden op. De experts en twitteraars waren het in grote lijnen met elkaar eens: we moeten nog even wachten tot bekend wordt wie de komende vier jaar in het Witte Huis komt.

Maar de twitteraars zijn het somberst: 47% van hen denkt dat er nog lang over gesteggeld gaat worden, tegen 35% van de profs. Bij de experts vormen degenen die denken dat de uitslag binnen een week bekend is de grootste groep.

Hieronder staan de antwoorden schematisch weergegeven:



Aandelenkeuzes oktober

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht?

Niet best, zo blijkt. De koersen van de getipte aandelen gingen met gemiddeld 7,7% naar beneden, terwijl de flopaandelen het verlies beperkten tot 3,5%.

Vooral de koersdreun van Galapagos kwam hard aan. Dat aandeel daalde flink na een mislukte studie met een potentiële behandeling tegen artrose en een afwaardering door Goldman Sachs.

Unibail-Rodamco-Westfield, dat bij de floppers stond, ging juist hard omhoog, vanwege een aandeelhoudersrevolte over de aandelenemissie.

Toppers oktober

Rendement Floppers oktober Rendement Ahold Delhaize -6,6% Unibail-Rodamco-Westfield +10,8% Galapagos -16,3% Heineken +0,40% Just Eat Takeaway -0,3% ASML -0,9%

Keuzes november

Dan de keuzes voor november. In de lijst van favoriete aandelen komen we drie oude bekenden tegen: Galapagos, Just Eat Takeaway en Ahold Delhaize. Aegon wordt als tip toegevoegd.

Het rijtje aandelen dat we volgens de experts beter kunnen mijden wordt opnieuw aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield. Verder wordt deze lijst volledig opgeschud. Heineken en ASML maken plaats voor ABN Amro en Arcelor Mittal.

Adyen maakt het rijtje floppers compleet. Dit aandeel werd vorige maand ook veel genoemd door experts. Maar omdat het aantal optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht hield, bleef het fonds buiten de lijstjes. Ditmaal waren de experts eensgezind. Een reden voor het pessimisme is niet gegeven. Mogelijk hebben de beleggingsprofessionals hoogtevrees gekregen.

Toppers november

Saldo Floppers november Saldo Galapagos 5 ABN Amro -6 Royal Dutch Shell 5 Adyen -5 Prosus 4 Randstad -4 Ahold Delhaize 4 ASML -4

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.