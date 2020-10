BeursVandaag: Wat. Een. Dag.

De koersen herstellen nu na een zware sell-off gisteren op Wall Street.

Het is de drukste beursdag van het jaar met een ware Q3-cijfergolf, de ECB neemt een rentebesluit en nabeurs Wall Street komen Alphabet, Amazon, Apple en Facebook tegelijk met Q3's. Zo wordt het misschien ook de spannendste beursdag sinds lang, want de brede markt dipt. Ik niet, maar wie koopt die?

Dit zijn de cijferaars bij ons, klik op de fondsnaam voor het verslag. deze rubriek wordt onlees- en onscrollbaar, als ik ze uitlicht. Voor Shell maak ik een uitzondering. Is de bodem gezet? Kijk even. Nu komt het: Shell verslaat verwachtingen én verhoogt het dividend! Ja, ik val ook even stil.

29 Oct - 08:00:22 [RTRS] - SHELL - IN CONFIRMING ITS PROGRESSIVE DIVIDEND POLICY, SHELL ANNOUNCES A DIVIDEND PER SHARE GROWTH BY AROUND 4% TO 16.65 US CENTS FOR Q3 2020

Duiding al van Corné:

Shell past dividend politiek aan. Als de netto schulden onder de U$ 65 miljard komen gaan ze 20-30% van de cashflow uitkeren. Zoals ieder bedrijf eigenlijk doet. Dividend is een winstuitkering (cashflow uitkering in dit geval) — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 29, 2020

Nog een surprise. Hier Pharming, want dat gaat... naar de Nasdaq!

Prima cijfers van #Pharming, dat wel last heeft van dollar. Gaat Nasdaq notering aanvragen en vanaf 1 jan in dollars rapporteren. Onderliggende business gaat goed, dat is belangrijkste. pic.twitter.com/msmCT9tKAu — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 29, 2020

Hier is de rest, de leegtes vul ik nog aan en waarom ieder kwartaal weer allemaal tegelijk...? Adyen levert, ASMI verhoogt outlook, Arcadis schrijft af, Ordina profiteert en AMG gaat reorganiseren, dat is wat er wat mij betreft uitspringt.

Wat de ECB aan gaat, is het vooral de vraag of de bank met extra stimuleringspotjes komt. Even snel over Big Tech, vooral Alphabet heeft de aandacht, want Microsoft liet tegenvallende advertentiecijfers zien en - wat een primeur van FT - Apple zou in stilte aan een eigen zoekmachine werken.

Heel speculatief, Facebook komt met hele goede cijfers, want Mark himself trakteert het eigen personeel. Niet echte grote namen met cijfers gisteren nabeurs New York, waar eBay -4,1% deed, Visa 0,0% (echt, nog nooit gezien), Gilead -1,7% en Ford -0,7%. Gauw over naar de koersen en ja, alles trekt zoals gezegd nu wat bij.

Hoewel, wel maakt de AEX future even wakker...? Voor wat het waard is, want u ziet die hard opgelopen volatiliteit. Binnen luttele minuten kan de markt zomaar draaien en onderliggen kunnen aandelen met procenten tegelijk bewegen. De dollar is nu steady rond 1,175

De rentemarkt kijkt op opening de kat uit de boom.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:23 PostNL laat klanten pakketjes bij Allsafe ophalen

07:24 CBS: herstel producentenvertrouwen stokt in oktober

07:17 Sony uitblinker op lagere Japanse beurs

28 okt Voorzichtige consumenten drukken resultaten Visa

28 okt Marktplaats eBay blijft profiteren van koopjesjagers

28 okt Ford ziet vraag naar trucks en terreinwagens aantrekken

28 okt Coronamiddel Veklury stuwt omzet farmaceut Gilead

28 okt Virusvrees drukt Wall Street, General Electric wint

28 okt Coronacrisis raakt bedrijfsresultaat metalenspecialist AMG

28 okt Koerssprong voor General Electric op rood Wall Street

28 okt Adyen groeit met hulp van online winkelaars

28 okt Vooruitzichten chipbedrijf ASM International stemmen tevreden

28 okt Adyen wil Caoimhe Keogan als commissaris

28 okt KPN positieve uitzondering in donkerrode AEX-index

De agenda is... absurd dik en Unilever gaat ex-dividend.

07:00 Samsung Q3-cijfers

08:00 Arcadis Q3-cijfers

08:00 Pharming Q3-cijfers

08:00 Ordina Q3-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q3-cijfers

08:00 Ctac Q3-cijfers

08:00 Neways Q3-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q3-cijfers

08:00 ABInBev Q3-cijfers

08:00 Nokia Q3-cijfers

08:00 Volkswagen Q3-cijfers

08:00 Airbus Q3-cijfers

08:00 Credit Suisse Q3-cijfers

08:00 Sanofi Q3-cijfers

09:00 Unilever notering €0,41 ex-dividend

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage okt 6,4%

13:00 Kraft Heinz Q3-cijfers

13:00 Moderna Q3-cijfers

13:45 ECB rentebesluit -0,5%

22:00 Twitter Q3-cijfers

14:00 Duitsland inflatie CPI okt -0,1% MoM

14:30 VS BBP Q3 +32,5% QoQ

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 Persconferentie ECB-president Christine Lagarde

16:00 VS pending Home Sales sep +3,4% MoM

21:00 Alphabet Q3-cijfers

21:00 Amazon Q3-cijfers

21:00 Facebook Q3-cijfers

21:00 Starbucks Q3-cijfers

21:30 Apple Q3-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

Wall Street suffered steep losses in its biggest one-day drop since June as rising coronavirus cases at home and abroad unnerved investors https://t.co/UP8AbFbThA pic.twitter.com/k2VrsXtfvS — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2020

Hullie weer:

ECB to pave way for more stimulus as recession fears grow https://t.co/zrHjL01BXr pic.twitter.com/cd5PfcOtb3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2020

Zo!

Een icoon! Duidelijk, nieuwe CEO Lard Friese kent geen heilige huisjes.

#Aegon verkoopt de in 1972 gebouwde Pyramid Tower in San Francisco voor $650 mln. Boekwinst van $390 mln. Iconisch gebouw, gebouwd door Transamerica, Aegons US tak. pic.twitter.com/kAoGgK8dqq — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 29, 2020

De vrijheid van meningsuiting in feite in handen van social media, ik vin dhet geen goed idee, maar wie ben ik:

Technology giants Twitter, Facebook and Google defended a law protecting internet companies from liability before a Senate panel. Read more https://t.co/7tg4uD77ha $FB $GOOGL $TWTR pic.twitter.com/WFmIy19KTI — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2020

Zo gaat het al een jaar of dertig en is Japan nou echt zo slecht af? Ze slapen nog niet massaal onder de brug.

BOJ trims growth forecast but keeps upbeat view on outlook, signals policy pause https://t.co/skJYdkcySf pic.twitter.com/ACJcz3THDw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2020

En de market makers lachen zich een kriek. Hét beursfenomeen dit jaar?

Here’s how Robinhood and Covid opened the floodgates for 13 million amateur stock traders. Watch the full video here: https://t.co/IkXIlAgJb6 pic.twitter.com/jaJ77yPyZ2 — CNBC (@CNBC) October 29, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.