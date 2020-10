Unibail is nu Frans beursdrama uit het boekje

Alleen de president en Brigitte Bardot missen nog? Excuses - ik weet maar al te goed hoe de gemiddelde aandeelhouder op brandende blaren zit - maar Unibail is een Frans beursdrama uit het boekje aan het worden. De vriendjes, de femme fatale, de man van de sexlijnen en Goldman Sachs: wat wilt u nog meer?

Zo maar even een paar zinsnedes uit collega Nico's bijdrage:

De opstandelingen zijn niet de eerste de besten. Ze hebben kennis, maar vooral ook veel geld tot hun beschikking en dat maakt deze situatie bijzonder interessant. Een ervan is het Luxemburgse Aermont, dat onder anderen geleid wordt door een oud-CEO van Unibail, Léon Bressler.

Hij krijgt steun van Xavier Niel, een techondernemer uit Frankrijk. Niel moet niet onderschat worden: hij heeft een relatie met Delphine Arnault. Haar vader is Bernard Arnault, de grote baas van LVMH en goed voor een persoonlijk vermogen van €100 mrd.

LVMH is uiteraard ook op andere wijze bij Unibail betrokken, namelijk als een van de huurders van winkelruimtes. LVMH heeft zelf net een grote overname (Tiffany's) van €14 miljard afgeblazen.

Niel zelf is de grote man achter de vierde Franse telecomoperator Iliad (merknaam Free). Niel is niet onomstreden in Frankrijk: hij vergaarde zijn kapitaal o.a. met sexlijnen, die hij al op zijn 19de startte. Zijn vermogen wordt inmiddels geschat op €8,8 miljard.

De muiters hebben maar 4,1%, zegt u. Klopt, maar dit is Frankrijk en niet de VS. In corporate France is dit niet te negeren. Intussen holderdeboldert de koers alle kanten op. Unibail is bij dezen een special occasion van formaat en het kan nog lang onrustig met de gekste koerszwiepers blijven.

De centrale vraag die boven de markt hangt: komt er nu wel of geen claimemissie?