Banzai! Japanse beurs op all time high?!

De stand luidde 38.957,00 op 31 december 1989. Het is de beruchte top van de Japanse Nikkei 225. De index, die net als de Dow Jones niet markgewogen is en van ieder aandeel er eentje mee weegt, is nooit meer in de buurt geweest. Vandaag sloot het ding in Tokio op 23.511,63. Het ding heeft alleen een zusje.

Weer wat geleerd, ik wist niet dat er een ook Nikkei 500 bestond. Die topte ook in 1989, maar neemt die piek nu, na bijna 31 jaar, eindelijk uit. Dat wil zeggen, de prijsindex. Ik heb geen data van de herbeleggingsindex, maar ik durf blind te wedden dat die (al jaren geleden) die top heeft uitgenomen.

Dit is een maandgrafiek, pas eind deze week kan ik dit plaatje met die nieuwe top van 2430,70 maken.



Kijk maar, dit is de Japanse marktgewogen index: de Topix. Die kijkt ook nog glazig tegen die streep naar boven in 1989 aan, maar is herbelegd al een paar keer in de buurt geweest. Daarom die blinde wed van mij voor de Nikkei 500.



Een vergelijkbaar verhaal geldt voor onze AEX. Die staat ook nog dik onder de top van 703,18 punten uit 2000, maar de herbeleggingsindex heeft die stand bijna verdrievoudigd. Voor de zoveelste keer: ik ben er van overtuigd dat onze beurs een veel minder slechte naam had gehad, als we altijd naar de herbeleggingsindex keken.

Zie de Duitsers en de Noren, de DAX en de OBX zijn ook herbeleggingsindices. De grafiek is vanaf begin 1987 met de start van die OBX. Obelix Index is nog even te veel eer. En die AEX is echt zo slecht nog niet. Met haar relatief hoge dividend zijn veel indices op lange termijn bij voorbaat al bijna kansloos in de vergelijking.



Beleggen doet u voor dividend, de rest is ruis: we weten het allemaal maar al te goed. Het duurt alleen decennia en het is zo saai... Mijn advies aan iedereen is altijd: doe allebei. Mik de ene helft van uw maandelijkse potje in een wereldindexfonds en ga met de andere helft lekker lopen dollen.

Dan bouwt u in iedere geval iets op en de handelspret is er doorgaans niet minder om met de helft van het geld. Het is mijn ervaring dat de stress, adrenaline, euforie of wanhoop 'm vooral in de trade zelf (het is zo lekker om uw grote dikke gelijk te krijgen van het koersenbord) en de percentages zit.

To slot is de dank voor Bloomberg, want ik kende die Nikkei 500 niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat er hele volksstammen van ons in zitten. Nog niets, ik heb niet gecorrigeerd voor valuta, die Japanse indices zijn in eigen yen. In euro's staan er al lang en breed all time highs, behalve de Nikkei 225.