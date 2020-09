BeursVandaag: Fraaie start

Gisteravond laat het gerucht en nu al de bevestiging: ArcelorMittal verkoopt haar Amerikaanse activiteiten.

ArcelorMittal, of beter gezegd grote man Lakshmi Mittal, is groot geworden door te kopen, maar al het zo uitkomt weet hij ook af te splitsen (Aperam) of te verkopen.

Basic-Fit is boos op Parijs. Ze moet haar Franse clubs weer sluiten, maar zegt genoeg cash te hebben en zet haar advocaten aan het werk. Zeg maar in hoeverre angst dat het bedrijf ook haar Nederlandse vestigingen dicht moet doen is ingeprijsd.

Het koersenbord ziet er vrolijk uit nu en dat komt goed uit. Ondanks de grote daguitslagen is er amper sprake van een trend, maar de AEX neigt wel lager. Ik weet niet waar hogere koersen vandaan moeten komen met de huidige economie, winstverwachtingen en waarderingen, maar Mr. Market heeft een eigen willetje.

Kansen bij waarde-aandelen kopte college Niels gisteren boven de vooruitblik op deze week en dat is zeker geen gekke gedachte, want de kloof waarde-technologie(juggernauts) wordt al groter. Amazon, Alphabet, Amazon en Microsoft maken nu zelfs al 42% uit van de in haar geheel zo hard stijgende Nasdaq 100.

U ziet, de AEX future mag zelfs nog wel wat enthousiaster zijn, de Amerikaanse futures hebben er al weer zin in, Azië doet het met een nul voor de komma en de dollar ligt vlak net boven 1,16. Commodities hebben het lastig.

Oh jee, heeft de Bund de geest gegeven? Er zal zo wel wat oppoppen en gelet op onze rente moet u aan niet al te veel basispunten denken. VS ook vlak en ik weet niet zo snel wat er allemaal in Die Schweiz gaande is.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met weer een Kiadisje:

07:22 Chinees Ping An vergroot belang in HSBC

07:21 Kiadis werkt samen met Amerikaanse bloedbank

06:39 Producentenvertrouwen neemt verder toe in september

27 sep 'Beurzen in de ban van economische cijfers en corona'

27 sep Commerzbank vindt nieuwe topman bij rivaal Deutsche Bank

27 sep VS leggen extra beperkingen op aan grootste Chinese chipmaker

26 sep 'Meerderheid beleggers verwacht correctie bij tweede coronagolf'

25 sep Oranjewoud schrijft rode cijfers over eerste halfjaar

25 sep Koopjesjagers stuwen Wall Street naar winst

25 sep Apple maakt uitzonderingen op omstreden betaalregels voor apps

25 sep Air France vliegt in najaar nog op halve kracht

25 sep Galapagos krijgt handelsvergunning voor reumamedicijn in EU

25 sep Techfondsen leiden Wall Street naar tussentijdse winst

25 sep Amsterdamse beurs beperkt verlies tot minimum

Analistenadvies luidt als volgt en inderdaad, vrijdadavond was er nog Galapagos nieuws:

Galapagos: naar €150 van €145 - Citigroup

Philips: naar €46 van €49 - Citigroup

Herhaling? De AFM meldt deze shorts:

De agenda is niet al te dik:

08:00 Alumexx Q2-cijfers

Hier heb ik ze al:

En dan nog even dit

Ook hier, herstel vlakt af:

In september waren industriële #ondernemers voor de vijfde maand op rij minder negatief. Meer cijfers via: https://t.co/SzFPmoy3Xq pic.twitter.com/HubCGP6D4r — CBS (@statistiekcbs) September 28, 2020

Inderdaad, KPMG was trouwens de accountant van Imtech:

Megatuchtzaak om failliet Imtech vergt een lange ademhttps://t.co/DUExuLbjzQ — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 28, 2020

Oef:

De naam zegt het al:

South Korea entertainment shares surge as K-pop sensation BTS' label prices IPO at top end of range https://t.co/8IzZt7AJQ1 — CNBC (@CNBC) September 28, 2020

Nijvere Ant dus:

Ant has grown into a $200 bln-plus digital middleman for loans, funds and insurance. That’s allowed it to avoid dodgy credit and opaque transactions in China. New investors are betting regulators will let that continue. @peter_tl https://t.co/2daq1Vx8hE pic.twitter.com/g0oQitllE7 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) September 28, 2020

Het gaat maar door:

U.S. judge temporarily blocks Trump administration order banning TikTok app downloads https://t.co/ZKEFD68Pxi pic.twitter.com/15f7Gvzcq7 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2020

De term Lange Mars betekent veel in China. SMIC staat -8% in Hong Kong:

China must prepare for 'long tech march' following U.S. restrictions on SMIC: Global Times https://t.co/dlodvPp1Bn pic.twitter.com/5WRDiQ1lXx — Reuters Business (@ReutersBiz) September 28, 2020

Zo:

Value of U.S. commercial property slashed by 27%, Financial Times reports https://t.co/mBBUto9Sao pic.twitter.com/A9uJWSZiwC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 27, 2020

Ik bemoei me altijd zo min mogelijk met politiek en al helemaal niet met de presidentsverkiezingen in de VS, maar ik heb wel een notoir zwak voor grappen. Iedere zaak heeft altijd twee kanten, zoals u ziet.

Trump paid more in taxes than Nikola. — Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) September 27, 2020

