"Onzin", zegt ING

Fakenews staat hier met zoveel woorden in dit persbericht van ING. Ik heb ze, dus ik bemoei me er maar even niet mee in deze gevoelige zaak. Want witwassen en fraude zijn dé termen om bankaandelen in beweging te zetten. Een paar jaar geleden schikte ING met justitie haar witwasserij voor €775 miljoen.

Vooralsnog is het volgens mij raden in hoeverre dat wat nu allemaal boven komt, toen al bekend was bij de officier van justitie. Of in beurstermen: ingeprijsd of niet?