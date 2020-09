Schaarser dan schaarse metalen

Column @DFT : Het uur U in zeldzame aardmetalen China heeft een machtig wapen. Het land heeft een zeer groot aandeel in de mijnbouw en raffinage van zeldzame aardmetalen. Dit geeft China een strategisch gunstige positie. https://t.co/P2HminMv9w pic.twitter.com/9v0xTDSRYm

Maar oh, dat geluid. Wapperende broekspijpen. Daar deed je het voor. Ik heb nu een setje met neodymium speakers: in totaal net 20 kilo en gaat net zo hard. Leve neodymium dus, maar het is spul is helaas exemplarisch voor rare earth metals : schaars, duur en enorm milieubelastend om te winnen en te verwerken.

Er zijn er dacht ik nog vijf, zeventien in totaal. Een mooi priemgetal dus. Past er wel bij, een beetje mystiek. Zelf ken ik alleen neodymium. Daar zijn de speakers in mijn basversterker van gemaakt. Superlicht. Als tiener molde ik mijn rug met de beruchte Ampeg Fridge: een speakerkast van 80 kilo en een versterker van 40 kilo.

