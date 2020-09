TA: Bankendump

Bericht delen via:

Wereldwijd stond maandag de bankensector te kijk na de onthullingen over verdachte en dubieuze transacties in de sector.

Onderzoeksjournalisten hebben ontdekt dat bijna negentig internationale en banken en andere financiële instellingen voor zo'n 2 biljoen dollar aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd. Twee biljoen: 2.000.000.000.000, oftewel een 2 met 12 nullen erachter.

Koersdalingen bankaandelen

Op de Europese aandelenbeurzen werden bankaandelen hard getroffen. Op de beurs van Frankfurt daalde Commerzbank met 5,8% en Deutsche Bank met 9,2%, in Brussel verloor KBC bijna 5,5% en op de aandelenbeurs van Parijs verloren BNP Paribas 6,37%, Société Générale 7,66% en Credit Agricole 5,36%. In Londen liepen de banken HSBC en Standard Chartered koersdalingen van rond de 6% op.

Meerdere banken zouden betrokken bij het wegsluizen van grote sommen geld over een periode van bijna twee decennia. Ook Amerikaanse banken zijn bij het schandaal genoemd.

Jarenlang witwassen

Beleggers dumpten massaal hun bankaandelen. Op de Nederlandse beurs kreeg ING er ongenadig van langs met een koersdaling van 9,27% nadat bleek dat de financial betrokken was.

Berichten dat ING-dochters jarenlang hebben geholpen om dubieus geld wit te wassen kunnen jarenlange reputatieschade veroorzaken, is de veronderstelling bij veel ING-verkopers. De beursschade ging ook andere Nederlandsen banken niet voorbij met 6,77% voor ABN Amro en 4,1% bij Van Lanschot Kempen.

ING weegt flink in de AEX-index; de hoofdgraadmeter van Beursplein 5 liep dan ook een flinke kras op met een verlies van 2,7%.

Ravijn

Eind augustus dacht ik nog dat ING bezig was uit het ravijn te klimmen. Ik had toen aangegeven dat ING enkel nog de stevige horde tussen €7,27 en €7,45 moest overwinnen, waar de toppen van de voorgaande maanden liggen. Technisch is het de bank helaas niet gelukt.

Met de koersdaling van maandag zit dat er voorlopig ook niet meer in. Technisch beweegt ING, al maandenlang geheel in lijn met de AEX, horizontaal. Maar een daling onder de steunzone €5,82-6 is nu niet meer uit te sluiten, en dan gaat ING door het putje.

Vandaag bekijk ik ING, alsmede de Europese bankenindex, maar ik beoordeel eerst de AEX.

Nederlandse beurs is op de dalende toppenlijn gestuit

De AEX-index zakt nu richting de steunzone 528-530 punten. Technisch laat de beurs een zijwaartse koersbeweging zien boven 528,68 punten (van medio juni). Zolang er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt. Derhalve is de kou nog niet uit de lucht.

ING onderuit richting de steun €5,82

Binnen de neutrale bandbreedte verliest ING aan kracht. Recent is de korte herstelbeweging naar onderen verlaten. Verkoopdruk neemt weer toe. De steun ligt rond €5,82 (bodem van 3 augustus). Weerstand ligt op €7,45 (top van 8 juni). Na een doorbraak onder steun €5,82 wordt €4,51 het volgende neerwaartse koersdoel.

Technisch plaatje banksensector is verpieterd

Nadat de bodems van de voorgaande maanden rond 60 punten zijn gebroken is de Europese Bankenindex technisch serieus verzwakt. Naar onderen is er ruimte tot steun 48,15 punten (bodem van 14 mei). De weerstand ligt op 63,91 punten (top van 7 september).