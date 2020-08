TA: ING klimt uit ravijn

Aandelen veren op na positief nieuws over de verbeterde handelsrelatie van de VS met China. Ook betere cijfers over de Duitse economie geven wat wind in de rug. Dit laat onverlet dat de AEX nog steeds zijwaarts tendeert.

Financiële aandelen laten recent robuuste bewegingen zien. Dinsdag viel ING op als een van de dagwinnaars bij de hoofdfondsen. Technisch beweegt ING, geheel in lijn met de AEX, horizontaal. ING heeft nog een stevige horde te overwinnen tussen €7,27 en €7,45, waar de toppen van de afgelopen maanden liggen.

ING op de bodem van het ravijn

In maart heb ik ING getipt als herstelkandidaat. Toen had ING een daling van ruim 60% achter de rug. Het verwachte herstel is overigens nog niet geheel gematerialiseerd, hoewel de bodem van 2011 prima heeft standgehouden.Een goede reden om ING weer eens tegen het licht te houden.

Indertijd gaf ik aan dat ING was opgeveerd vanaf de bodem van september 2011, te weten steun €4,21. Als koersdoel voor ING had ik de eerstvolgende top rond €10,9 (van 12 februari) in het vizier. Er waren eerste koersdoelen te verwachten rond €8,19 (bodems augustus 2019) en €8,30 (bodems van juni 2016). Deze niveaus zijn beide niet gehaald. Lees verder onder de banner.

Wellicht wenst u alle nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams-lidmaatschap. Klik op de banner hieronder voor een actie-abonnement.

ING test de weerstand 7,27-7,45

ING laat een neutrale fase zien, maar lijkt een hogere bodem te vormen. Dit signaleert aantrekkende vraag naar dit aandeel. Alvorens het beeld verder opklaart, is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk. De steun ligt rond €5,82 (bodem van 3 augustus). De weerstand €7,27-7,45 ligt aan de bovenzijde van de neutrale trading range.

ING vindt de reddingslijn

ING is in de correctie van begin augustus opgevangen door de voormalige weerstand. De toppen van maart en april hebben daarbij als steun gefungeerd. Hiermee blijft het technische beeld positief. Technisch zet ING op elke stap terug nu steeds twee stappen vooruit.

Er is ruimte voor een stijging richting €10,88 (gevormd op 7 november 2019). Er ligt nog een eerste tussenliggend koersdoel rond €8,19 (bodems augustus 2019) en €8,30 (bodems van juni 2016). Een doorbraak van de laatste koerstoppen €7,27-7,45 zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op €5,82 (bodem van 7 augustus).