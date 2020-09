Het stille leed dat Shell heet

Er zijn veel dingen veranderd in de wereld rond Shell. Wat voor beleggers denk ik nog het meest veranderd is, is dat Shell niet langer een defensief aandeel is, geen vaste rots in de branding, maar juist een vrij speculatief en hoog risico aandeel. Er is een totale onzekerheid over toekomstige olieproductie, vraag en olieprijs. Een totale onzekerheid over de energietransitie: wordt het vooral LNG, zonne- of windenergie, kernenergie of waterstof? En waarmee wordt dan het meest verdiend? Los hiervan: zolang ik beleg, en dat is sinds 1988, zijn analisten het altijd eens over de olieprijs: "de tijd van goedkope olie is voorgoed voorbij, die komt niet meer onder de USD 100". En enkele jaren later "Een olieprijs van USD 100 zien we nooit meer terug". Ook nu horen we ze eensgezind roepen dat we langdurig een olieprijs zullen zien tussen de USD 30 en 60. De realiteit kan over een jaar al weer totaal anders zijn.