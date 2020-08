BeursVandaag: Ook goedemorgen

Het is vaak lastig oordelen of een bedrijf nou goed of slecht presteert vanwege #uweetwel

ASR boekt minder winst, flink ook, maar valt het nou mee of tegen? het bedrijf vindt is zelf tevreden, maar u komt zelden anders tegen. De verzekeraar meldt 40% van het dividend 2019, slechte beleggingsresultaten, afschrijvingen, prima ratio's en de inlijving van Brand New Day. En dan nog even deze lange zin:

In het segment Leven is er slechts beperkte impact door lagere directe beleggingsinkomsten uit dividenden en verhuur, terwijl COVID-19 nauwelijks impact heeft gehad op het sterfteresultaat, waarbij in vergelijking met voorgaande jaren er sprake is van meer overlijdens aan het begin van de uitbraak, gecompenseerd door minder overlijdens richting het eind van het tweede kwartaal.

Alfen meldt weer indrukwekkende groeicijfers, heeft amper last van corona, ging van schuld naar cash en handhaaft de outlook. De koers is alleen nog veel harder gestegen dit jaar met 189% mede op de Tesla-boom, dus zeg maar hoe de vloer dit oppakt.

Van Lanschot Kempen profiteert ook van de - hoe zal ik het zeggen? - beleggingshausse dit jaar? Dit chique huis is toch een beetje de natuurlijke tegenhanger van proleten broker Robinhood :-)

Marktbreed is er weinig te melden. Nieuwe records op Wall Street, maar wie wordt daar nog warm of koud van? De dollar trekt iets aan en verder blijft alles vrij dicht bij huis. De networks melden ook niets. Let op? Gisteren was er een rente rally en nu doet de Amerikaanse rente alweer plus drie basispunten. De Duitse eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Salesforce in the picture. Mooiste dag uit haar bestaan denk ik met opname in de Dow Jones (+3,7%) en dan nog blow-out Q2-cijfers die nabeurs met +13,5% werden beloond. En wat heeft Galapagos?:

07:52 Galapagos presenteert tijdens virtueel congres

07:28 Winst verzekeraar ASR flink omlaag door coronacrisis

07:08 Big-databedrijf Palantir gaat naar de beurs

06:00 'VS gaan maker generieke medicijnen TEVA aanklagen'

25 aug HPE verrast met positieve verwachtingen

25 aug Cloudsoftwaremaker Salesforce boekt recordkwartaal

25 aug Wall Street verdeeld de dag uit

25 aug Supermarktketen Dirk van den Broek trekt Drenthe in

25 aug Wisselend beeld op Amerikaanse beurzen

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €9 van €9,60 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 ASR Q2-cijfers

08:00 Alfen Q2-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q2-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen jul +2,0% MoM

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Tegenwoordig zijn andere dingen belangrijker bij een beursgang dan de financiële parameters? Bijvoorbeeld $580 miljoen verlies vorig jaar.

Palantir CEO rips Silicon Valley in letter to investors https://t.co/0csvi7lMj0 — CNBC (@CNBC) August 26, 2020

De huizenbouwer in het duurdere segment:

Toll Brothers profit falls about 22% as virus hits home prices https://t.co/hwOCbZr4d0 pic.twitter.com/bKdU09FxNq — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2020

$30 miljard:

Ant Group, Alibaba's fintech arm, has filed for a dual listing in Hong Kong and Shanghai, in what could be the world’s largest IPO. More here: https://t.co/VJWffzZFLZ pic.twitter.com/EmrNnIHl34 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 26, 2020

H2 ook verloren dus:

Carnival’s Princess line canceled some early 2021 cruises, a sign the pandemic is likely to weigh on the industry for many more months https://t.co/AxltX3h5gY — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2020

Kom maar op!

Fed Chair Powell, who will speak Thursday during a virtual version of the Fed’s annual Jackson Hole conference, will outline what could be the central bank’s most active efforts ever to spur inflation back to a healthy level. https://t.co/x5bfltOgrm — CNBC (@CNBC) August 25, 2020

Al is het maar omdat het begrip inflatie steeds vaker valt:

When a gauge of U.S. inflation expectations took just five months to triple from its pandemic-driven March low, this bond veteran took note https://t.co/qYHALwiEVx — Bloomberg Markets (@markets) August 26, 2020

Ik weet niet of dit het officiële beleid is:

An economic decoupling of the U.S. and China is 'a long way away,' says former IMF China head https://t.co/RScSwelKqc — CNBC (@CNBC) August 26, 2020

Interessant plaatje:

Retail trends in motion prior to #pandemic—namely strong profits & online presence—will only accelerate at faster speed given #COVID19 ... @MoodysInvSvc analysis shows sectors least & most at risk as we shift to more digitally-oriented shopping society pic.twitter.com/r86Mvkka8B — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 25, 2020

Haha en nu wil iedereen er zeker eentje?

A couple paid $100 for this abandoned car they found in a storage unit. Years later, Elon Musk bought it from them for nearly $1 million. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/U2VNjVgWa6 pic.twitter.com/92ZujQlvxY — CNBC (@CNBC) August 26, 2020

