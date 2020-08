BeursVandaag: Veel

quote: spartapiet schreef op 14 augustus 2020 10:14:

Had Nico vanmorgen al last van de warmte? Volgens hem is de markt teleurgesteld in de cijfers van Flow Traders, terwijl de verwachtingen op alle fronten zijn gehaald. Hij legt ook niet uit waarom hij vindt dat de markt teleurgesteld is. Een slechte beurt dus, maar dat zal hij inmiddels zelf ook wel hebben begrepen. Hij zal zich vast steeds achter de oren krabben als hij vandaag het nieuws Beursblik ziet. Wellicht kan hij het Premium artikel van zijn collega Paul Weeteling nog eens nalezen.

toch niet Dé SpartaPiet hoop ik?Ik heb al tijden last van de warmte, hoop dat het nu over is. Even zonder gekheid:Als je even doorleest zie je dat er staat dat het uitstekende cijfers zijn. Veel mensen (ook op t forum) hoopten echter op meer, gezien het uitzonderlijke Q1.€2,51 is nog steeds een verschrikkelijk goed resultaat alleen zag je gedurende het kwartaal de volatiliteit afnemen van 57 naar nu 22 en dat betekent gewoon minder wilde handel.Ik denk dat er in Q1 een paar hele rare wilde dagen tussen zaten waarin ze op één of andere manier heel veel geld verdiend hebben en dat wilde is er in Q2 langzaam maar zeker afgegaan. Kijk de grafiek van de vix er maar op na.Het is niet te voorspellen of er nog een crash komt in het najaar of niet maar als de vola zo blijft als nu is ook die 2,50 niet haalbaar zonder special occasions. Daarom ga ik voorzichtigheidshalve uit, op basis van de huidige vix, dat q3 en q4 minder worden.Mocht het alsnog tot een keiharde daling komen straks is alles weer anders natuurlijk. Dat is het mooie van FlowTraders en daarom adviseren we iedereen ook om Flow zeker in portefeuille te hebben want het kan zomaar weer gebeuren en dan doe je lekker mee omlaag.