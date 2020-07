TA: Tech mist pullback

Tech is de enige industriegroep met vuurvaste technische plaatjes. In het bijzonder de halfgeleiderindustrie blijft supersterk liggen.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat chips het bijzonder goed doen.

Minimale correcties

Probleem is wel dat tech in een rechte lijn, dus zonder noemenswaardige correctie, is opgelopen. Het vervelende is dat er wel opwaartse uitbraken hebben plaatsgevonden, maar nog geen pullbacks (terugval). Als er al tussentijdse correcties waren, dan zijn die uitermate minimaal geweest.



Gezien de nieuwe spanningen tussen de VS en China lijkt een terugval mogelijk. Mocht er een correctie van enige omvang komen, dan zou die een mooie nieuwe instapkans bieden. Vooralsnog zijn alleen de stevigere dips interessant.

Nasdaq Composite, SOX en ASML

Deze keer de Nasdaq Composite, de SOX-index (grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie) en ASML.

Nasdaq Composite supersterk

De Nasdaq Composite index, heeft de oude stijgende trend hervat nadat de koerspiek en het all-time-high van februari opwaarts is doorbroken. De Amerikaanse technologiebeurs heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 12.500 (berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 9.576 (top van 21 februari) intact blijft. Het ontbreken van een correctie van enige omvang maakt ons argwanend. Het technische plaatje schreeuwt om een terugval. Het optimale koopniveau ligt rond de top van februari op 9.576.



SOX-index zeer krachtig

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft binnen de stijgende trend het koersdoel tevens weerstand 1.983,71 (gevormd op 14 februari), gebroken.

De opwaartse trend is hiermee voortgezet, thans wordt 2.779,51 het volgende opwaartse koersdoel. De SOX index heeft steun rond 1.857,15 (bodem van 15 juni).

Ook hier is het ontbreken van een correctie van enige omvang zorgelijk. De markt loopt op de muziek vooruit, ook het technische plaatje van de SOX smeekt om een terugval. Het optimale koopniveau ligt rond het oude all time high van februari op 1983.



ASML vuurvast

In de defensieve langetermijn-Tostramsportefeuille houden we al geruime tijd een positie in ASML aan. Ons laatste koopadvies voor 120 stukken (ter waarde van ruim 20.00 euro) dateert al weer van beginn 2019. Uiteraard kijken we kritisch naar de technische ontwikkelingen van deze gigant in de halfgeleiderindustrie. Maar voorlopig is er geen gevaar.

ASML signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top van februari rond 294 een nieuw koopsignaal. De oude uptrend is toen hervat richting 425 (berekend koersdoel). De oude top 290 (van 19 februari) fungeert nu als steun.