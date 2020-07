BeursVandaag: OpgelEUkt

Er is een EU-akkoord. Nu.nl meldt:

Nu wordt de verdeling waarschijnlijk 360 miljard euro aan giften en 390 miljard euro aan leningen. Het coronaherstelfonds is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de Europese Unie, die nu 1.074 miljard euro gaat bedragen.

Voordat het akkoord werd bereikt, leek het er al op dat de gemaakte afspraken financiële voordelen voor Nederland gaan opleveren. Zo lijkt er onder meer een korting van bijna 2 miljard euro op de jaarlijkse EU-afdracht te komen.

Zeg maar of de EU nu een transferunie is; onze premier ontkent dat.

EU-regeringsleiders bereiken akkoord over herstelfonds van 750 miljard euro: https://t.co/qDQrzaCtEP — NU.nl (@NUnl) July 21, 2020

Euro wat lager en de aandelenfutures wat hoger, de markt reageert er aldus op. De rentes lopen intussen ook. Let vooral op de Duits-Italiaanse spread, die loopt maar iets op. Non-reactie dus.



Over naar het echte beursnieuws. Randstad is door met Q2's, verslaat de verwachtingen, maar dit is in de gauwigheid - zwart gemaakt gedeelte - wat ik aan outlook kan vinden.



Wereldhave is ook door en doet dat met een mixed bag. Cijfers zijn niet best, uiteraard, maar het vastgoedfonds ziet green shoots.



Marktbreed zit het er goed uit met zowel positief (allerlei vaccinberichten) als negatief (aantal gevallen) nieuws. De Nasdaq 100 deed het weer met een all time high, ofwel technologie is nog altijd niet te houden in de VS (en ook China). Ja, eens komt de draai, maar het kost zoveel rendement als u te vroeg bent.

Het spreekt allemaal voor zich, Mr. market verwent ons maar, sinds die schrik in maart. Ja toch? Dikke crisis, maar de beurs draait lekker. Zelfde verhaal als net: totdat de beurs niet meer lekker draait, maar dat zien we dan wel weer. Oh ja, AEX heeft topje 582,43 staan.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, IBM deed nabeurs New York +4,7% op Q2's:

07:53 ABN AMRO heeft nieuwe directeur personeelsbeleid

07:50 Omzet Randstad met kwart gedaald

07:40 Wereldhave ziet bezoek winkelcentra toenemen

0 jul Clouddivisie IBM groeit hard, maar corona drukt op resultaten

20 jul Techfondsen in trek op Wall Street

20 jul Schadevergoeding voor slachtoffer Roundup fors verlaagd

20 jul Franse bond akkoord met overheveling activiteiten bij Air France

20 jul Bandenmaker Continental merkt dat markt weer aantrekt

20 jul Gemengd beeld op Wall Street

20 jul Philips helpt AEX omhoog met kwartaalbericht

Analistenadvies luidt:

ASMI: naar €150 van €141 - Credit Suisse

IMCD: naar €80 van €70 - JP Morgan

Philips: naar €39,50 van €36,80 - JP Morgan

Philips: naar €53 van €50 - Citigroup

AMG: naar €22 van €25 - JPMorgan

CM.com: starten met hold en €18 - Jefferies

De agenda:

08:00 Randstad Q2-cijfers

08:00 Wereldhave Q2-cijfers

08:00 Novartis Q2-cijfers

08:00 UBS Q2-cijfers

13:00 Coca-Cola Q2-cijfers

22:00 Texas Instruments Q2-cijfers

En dan nog even dit

Verdere uitleg:

Factbox: What EU leaders agreed on the post-COVID recovery package https://t.co/ZkTEPJvpIv pic.twitter.com/yCPKLHZLCW — Reuters (@Reuters) July 21, 2020

Nieuwe club van Ralph van de ING, de eerste Europese bank met cijfers:

UBS posts 11% fall in second-quarter profit as it warns of continued credit losses https://t.co/Z5YiZW1Obl — CNBC (@CNBC) July 21, 2020

BHP is er ook:

BHP hits record iron ore output but warns of risks from virus https://t.co/JXK6UWsFfT pic.twitter.com/bLjLzVziuy — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2020

Het fonds gaat ook als een malle:

He, verhoging van de winstschatting? Dat zien we niet zoveel. JPMorgan verhoogt Q2 verwachting voor IMCD met 4.5%. — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 21, 2020

Inlog noodzakelijk:

Het is druk met supers in de VS:

Discount grocer Aldi to open more than 70 stores by end of year as part of national expansion https://t.co/IO3TKINls9 — CNBC (@CNBC) July 21, 2020

Investeren juist als het crisis is:

Chevron will buy Noble Energy in an all-stock deal valued at $5 billion. CEO Michael Wirth discusses why the company decided to make the deal and what it means for shareholders. https://t.co/iAnS3HguWN pic.twitter.com/NDjJ5YKyYf — CNBC (@CNBC) July 21, 2020

Nog meer, het is een wedloop:

Pfizer-BioNTech potential COVID-19 vaccine shows promise in additional data https://t.co/RAwH2wRhGP pic.twitter.com/4pA70oZZ2V — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2020

Wat gaat harder dan Amerikaanse tech? Chinese tech:

Alibaba rises nearly 5% on news its mobile payment arm Ant Group plans to go public simultaneously in Shanghai and Hong Kong, seeking a valuation of at least $200 billion.



CICC, among the banks picked for the Hong Kong offering, surged 6.75% https://t.co/bZ8oLZL6OQ pic.twitter.com/4zM6yn6blS — Bloomberg Next China (@next_china) July 21, 2020

S&P 500 veel minder:

An impressive number of Stoxx 600 Index companies has cut #dividends! pic.twitter.com/klIIcI3lsN — jeroen blokland (@jsblokland) July 20, 2020

De uitsmijter nog...

Jeff Bezos added $13 billion to his net worth on Monday, the largest single-day jump on the Bloomberg Billionaires Index since it was created https://t.co/kzr0uYjTZx — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.