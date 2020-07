TTW: Wereldhave Dorpsplein

Morgen, 21 juli, presenteert Wereldhave de halfjaarcijfers. Enige tijd geleden heeft een groep Wereldhave-beleggers onder aanvoering van forumlid The Third Way zich intensief met de gang van zaken rond het getroubleerde Wereldhave bemoeid. Lees ook: Open brief aan Wereldhave De coronacrisis heeft uiteraard haar sporen nagelaten bij de winkelvastgoedfondsen en haar retailers. Reden voor TTW om haar voorstel inzake Wereldhave's strategie nog eens tegen het licht te houden. Via onderstaande PDF ziet u de volledige uitwerking. Eind augustus heeft de TTW-groep een meeting met het Wereldhave management. Kort samengevat: De volledige uitwerking ziet u via deze link.

