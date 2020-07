Huizenprijzen Q2 +8,6%

Toe maar, zelfs voor Bloomberg is het nieuws: weer +8,6% erbij. Gaat dat zo door?

Dutch home prices jump 8.8% with a record number of buyers paying more than the asking price https://t.co/hFACoFwAIh — Bloomberg (@business) July 9, 2020

Zelf koop ik as we speak mijn garageplek in de inpandige parkeergarage in mijn Amsterdamse woonblok. Voor het geld kan ik ook een Tesla kopen, maar dit vind ik een betere investering. Ik koop zelf rechtstreeks bij de woningbouwvereniging waarvan ik nu nog huur. Een paar andere plekken zijn bij opbod verkocht.

Ergo, nog voor ik formeel eigenaar ben, heb ik geloof ik de eerste double digit prijsstijging al in de tas, gelet op wat daarvoor is betaald. Parkeren is duur in 020... Dat zal, ik ben vooral dolblij dat ik een bleeder afstop en waarde schep, want met al die huurverhogingen begon mijn parkeerplekje erg duur te worden.

Ik dwaal af. De NVM rrronkt er vandaag een persbericht uit over Q2, vandaar. En weer +8,6% erbij. Of het zo blijft? Een paar blogjes geleden las u al dat ABN Amro stabilisering en volgend jaar een daling van de huizenprijzen verwacht.