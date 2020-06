TA: Handelsspanningen VS en EU

Dit schreef ik gisteravond, wat ik niet zeker weet of de genoemde 3.5 % n/of 5 % berekend moet worden over de slotkoers of dat dit het verschil kan worden tussen hoog en laag.



Goedenavond,



morgen kan het een spannend dagje worden met de S&P, Nasdaq 100 en de AEX die alledrie vandaag een NR ( No Range) dag hadden.



Wat betekent dat, de koersen bleven binnen de range RB en RR en na zo'n NR dag volgt er meestal een uitslag van minimaal 3.5 % tot maximaal 5 % maar de richting is nu nog onduidelijk.



Omdat het de laatste dag van de maand is en tevens van het eerste halfjaar zou je kunnen verwachten dat het met mooie cijfers het eerste half jaar uitgaat maar zeker weet je dat nooit.



In het geval van een stijging zou de S&P kunnen uitkomen op 3160 - 3180, de Nasdaq op 10.306 en de AEX op 579 -580 allen berekend op de slotkoers van vandaag.



Echter bij een onverhoopte daling zou het stuk lager kunnen gaan, S&P500 richting 2946, de Nasdaq 100 naar 9612 en de AEX richting 540.



Kortom een spannende dag in het vooruitzicht, succe