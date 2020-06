BeursVandaag: Gaat het nog een beetje?

Weer een nieuw topje voor de AEX? Kan maar zo dat die 540,61 van gisteren al van het bord gaat. De futures zien er goed uit.

De Amerikanse futures moeten nu wel iets terug. Het heet omdat de president het leger dreigt in te zetten, als de protesten en vooral het geweld aanhouden in de VS. Intussen staat technologie-index Nasdaq 100 doodleuk 3% onder haar all time high. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan deel zoveel, dan maar?

Voorlopig dan maar en waarschijnlijk blijkt achteraf, zoals eigenlijk altijd, dat zelfs de koersen weer klopten in dit nu al volkomen mesjogge (beurs)jaar. Maar goed, hebt u ooit meegemaakt dat alles normaal was in de wereld en op de beurs? Ik niet. Er is altijd wat. MarketWatch grijpt ook nog een keer naar het hoofd.

Dit is volgens mij al zo sinds de VOC in 1602. Iedere dag weer.

The world is in chaos. Why stocks just keep rising: https://t.co/zx6jOqObgG — MarketWatch (@MarketWatch) June 2, 2020

Hier heb ik zelfs een paatje bij, de MSCI World Index teruggerekend tot... 1602. Lopen de koersen op, of lopen ze op? Inderdaad: chaos in de wereld, maar laat bedrijven vooral hun gang gaan. Zij verdienen de knaken. En wij profiteren op de beurs.

Beetje alternatieve inleiding vandaag. Ik moet wel, want er is nu nul input. Zo weinig nieuws, advies, shorts en agenda als er nu is, heb ik echt nog nooit gezien. Kortom, go with the flow, bijna alles ligt nu aardig. Opvallendst: bitcoin staat weer boven $10.000 en dat is wellicht op nieuws dat China een coin gaat testen (?).

De Amerikaanse rente ligt vlak en de Duitse zakt twee basispunten en dat is het wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 IATA dringt aan op snelle invoering coronamaatregelen luchtvaart

07:52 Volkswagen bundelt krachten met start-up Argo AI

01 jun Wall Street schuift zorgen over geweld opzij

Analistenadvies luidt:

Basic-Fit: naar €25 van €20 - Barclays

OCI: starten met under weight en €9,50 - JP Morgan

De AFM meldt geen shorts en de agenda is ook al zo leeg:

22:00 Zoom Video Q1-cijfers

En dan nog even dit

De overheid en de politiek al helemaal hebben geen benul van hoe kleine verhogingen op lange termijn in vermogensopbouw hakken:

Fiscalisten verbazen zich over extra belasting op dividend https://t.co/LzrbFUDKF6 pic.twitter.com/OsGhCZec5U — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 2, 2020

Goh:

BREAKING! The #NASDAQ Index closed within 3% of its all-time high today! pic.twitter.com/RZwdMUi7IW — jeroen blokland (@jsblokland) June 1, 2020

Het houdt de gemoederen wel bezig:

Business leaders including Apple CEO Tim Cook, Facebook CEO Mark Zuckerberg and BlackRock CEO Larry Fink are speaking out after the death of George Floyd. https://t.co/heqlwKnbm9 pic.twitter.com/Kh8y3xHkry — CNBC (@CNBC) June 2, 2020

Toe maar:

Hundreds of Facebook employees walk out as Zuckerberg plans town hall tomorrow. https://t.co/F6jQFQQD7G — CNBC (@CNBC) June 1, 2020

Ook nog goed nieuws inderdaad:

Some more good news, Citi's economic surprise indexes have started to slope higher with Asia leading the way. pic.twitter.com/qWj9WZfrev — David Ingles (@DavidInglesTV) June 2, 2020

Goed dat bijvoorbeeld Royal Dutch Shell de cash in de tas houdt, want de ontwikkelingen gaan heel snel?

Plunging cost of wind and solar marks turning point in energy transition: IRENA https://t.co/fiv4rdROh7 pic.twitter.com/j4SbDrsBuL — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2020

Europa dus:

The Negative Bond Yield Matrix pic.twitter.com/XQkVNGwrzB — Charlie Bilello (@charliebilello) May 31, 2020

De Amsterdamse Dam stond gisteren zelfs al weer helemaal vol :-)

WATCH: The tourist industry in and around Europe is cautiously and slowly coming back to life pic.twitter.com/3vQhlaB9q3 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2020

Niet nodig, gewoon middelen:

Allianz launches two new ETFs in a hotly contested market niche https://t.co/txRjsGVMIN — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2020

Jee:

Robots are replacing wheelchairs, and helping people living with disabilities walk again. Watch the full video here: https://t.co/GZHaXTFFoL pic.twitter.com/WoXC2kWpdZ — CNBC (@CNBC) June 2, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.