Outlook ingetrokken, vlakke omzet - de concurrentie groeit nog wel - emerging markets die achterblijven en de verkeerde productmix op dit moment, met te veel horecadingen als ijsjes en te weinig persoonlijke hygiëne en verzorging. Dit zijn ongeveer de redenen dat Unilever bakzeil haalt op de Q1-update.

Unilever, het is letterlijk deze grafiek geweest die mij (langetermijn)beleggen heeft geleerd. Want dat moet u zelf doen; niemand die het u vertelt. En als het al zo is, dan luistert u slecht, als ik zo vrij mag zijn. U blijft maar koersen turen en voorspellen. Want geduld ho maar, het moet snel. Toch?

Die hand-in-hand gaande lijntjes deden bij mij een lichtje opgaan dat er meer is dan prijs- en koersactie en dat het met name (herbelegd) dividend is dat echt vermogen opbouwt. Boeken en artikelen van Benjamin Graham en Warren Buffett deden bij mij de rest: regelmatig (maandelijks) beleggen is een nobrainer.

Even tussendoor, wat dat betreft is het misschien sprekend dat belegger Buffett tot de rijksten ooit behoort. De beste en rijkste handelaar ooit, Jesse Livermore, de man die dik en vet short zat op Black Thursday 1929, verdiende vier keer al het geld van de wereld, om dat ook weer te verspelen en met niks te eindigen.

Die winst per aandeel (EPS) lijkt me een datafout trouwens. DPS is dividend per aandeel. Dit is overigens de koers van Unilever. Pas later leerde ik dat ik die herbelegd moest nemen voor het beste resultaat.

Never waste a good crisis, is misschien het beste advies. Voor het coronavirus toesloeg werkte CEO Alan Jope al aan nieuwe strategie en deze update maakt duidelijk dat die hard nodig is. Dat de omzetgroei op de concurrentie achterblijft is een structureel probleem. Nu is er mooie kans om schoon schip te maken...?

Lees Nico maar even, Alan:

Unilever staat 5% lager vandaag. Nul groei in Q1 terwijl P&G (+5%) en Danone (+1,7%) wel groeien. Waarom?

We kochten wc-papier in plaats van magnums, én overmatige exposure naar Emerging Markets (lees"China). Lees hier meer:https://t.co/HcIf030wyv pic.twitter.com/cbAIMKoMjF — Nico A. Inberg (@NicoInberg) April 23, 2020

Tot slot nog even dit plaatje, want intussen heb ik in al die jaren ook geleerd dat ik beter naar verwachte dan gerealiseerde data kan kijken. Ik bekijk het zelf puur opportunistisch: ik beleg niet individuele aandelen (mijn vrouw heeft wel Shell en ING), maar als de bijl erin gaat, pik ik wat op. Zie bovenste grafiek voor de reden.