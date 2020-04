BeursVandaag: Hoop doet leven

Er is hoop. Het heet dat de koersen hier nu flink hoger op staan. Gilead deed maar +16,2% hierop...?

De VS zou in vier weken weer open willen en dat geldt ook als koers-trigger. Verder is het BBP China Q1 door op -9,8% (QoQ, -10% verwacht). De industriële productie over maart is met -1,1% veel beter dan de verwachte -7,3%, ofwel het land laat weten in de herstelmodus te zijn.

Beter Bed heeft Q1-cijfers, meldt dat ze goed bezig was in Q1 tot dát, maar online draait het wel lekker. Verder meldt Fugro het cancellen van belangrijke projecten, vindt Frankrijk dat de banken mee moeten lappen bij noodsteun voor Air France KLM en haalt NIBC haar middellange termijndoel niet. .

China meldt 39% meer doden bij een hertelling en verder zou een sneller dan verwacht geneesmiddel goed uitkomen, inderdaad. Want in Europa gaat het ook niet goed, de curves vlakken niet genoeg af.

Duidelijk, de koersen zijn blij met dit alles, op olie en goud na. De Amerikaanse rente stijgt vijf basispunten en de Germaanse twee, ofwel risk-on.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:59 Galapagos houdt jaarvergadering zonder aandeelhouders

07:48 Fugro-dochter heeft last van projectuitstel en -afstel

07:39 Groei Beter Bed geraakt door coronacrisis

07:21 NIBC gaat doelstelling voor middellange termijn niet halen

07:05 Sterke krimp Chinese economie door coronavirus

16 apr 'Banken kunnen bijdragen aan noodsteun Air France-KLM'

16 apr Wall Street positief over aanzet tot heropenen economie

16 apr Gemengd beeld op Wall Street

16 apr Coronacrisis haalt flinke hap uit omzet in luxewereld

16 apr 'Online betalingsbedrijf Stripe 36 miljard waard'

16 apr ECB versoepelt tijdelijk bepaalde kapitaaleisen voor banken

16 apr Aandeelhouders Neways akkoord met benoemingen

16 apr TKH verkoopt Nederlandse activiteiten op vlak systeemintegratie

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1000 van €1015 - Goldman Sachs

Ahold Delhaize: naar buy van hold en naar €26 van €21,50 - Société Générale

IMCD: naar hold van buy - Deutsche Bank

Philips: naar €47 van €50 - Deutsche Bank

OCI: naar €15,60 van €20 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

04:00 China BBP Q1 -9,8% QoQ (verwacht -10,0%)

04:00 China industriële productie mrt -1,1% (-7,3%)

08:00 Beter Bed Q1-cijfers

09:00 KPN notering €0,083 ex-dividend

11:00 EU inflatie CPI mrt +0,7%

En dan nog even dit

Hier het hele Gilead verhaal:

Gilead surges after report suggests COVID-19 patients responding to remdesivir https://t.co/YQ6VPpi0Hd pic.twitter.com/bEl0Rtf7Ll — Reuters (@Reuters) April 17, 2020

Het is een race:

How close are we to a treatment or vaccine for coronavirus? We're tracking the experimental products drugmakers and doctors are trying https://t.co/MHAAOC1oWk — Bloomberg (@business) April 17, 2020

Slecht, maar beter dan verwacht dus:

China’s economy shrank for the first time in almost three decades of records in the first quarter, as the coronavirus paralysed production and spending, raising pressure on authorities to do more to stop mounting job losses https://t.co/bLauCNzrxk pic.twitter.com/tg1rjXMkCn — Reuters (@Reuters) April 17, 2020

Waarom ook?

Most U.S. firms have no plans to leave China due to coronavirus: survey https://t.co/qqUZyFtw3T pic.twitter.com/VclRmjS4ik — Reuters (@Reuters) April 17, 2020

Wellicht?

Saudi Arabia and Russia signaled they may be open to further output cuts after the latest OPEC+ deal failed to stem crude’s downward spiral https://t.co/Fd587DfrUz — Bloomberg (@business) April 17, 2020

Niet zo veel meer van vernomen:

Misschien is er iets van te leren:

Interviews with more than a dozen wealth managers whose firms collectively oversee tens of billions of dollars in assets, reveal how these financiers have adapted to the new reality of virtual hand-holding https://t.co/KKyJO07AT9 via @DEER_ECHO_ @sumeet_chat @JessopReuters pic.twitter.com/RVQU7MnOcw — Reuters (@Reuters) April 17, 2020

Waarom moet ik hier nou om gniffelen...?

Humbled Greeks show the world how to handle the virus outbreak https://t.co/4BkavQExSA — Bloomberg (@business) April 17, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.