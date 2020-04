Dit vond ik in een footnote van de betreffende ECB memo:



Credit institutions may have various legal forms, e.g. listed companies and non-joint stock companies such as mutuals, cooperatives or savings institutions. The term ‘dividend’ as used in this recommendation refers to any type of cash pay-out that is subject to the approval of the general assembly.



Kortom, Rabobank handelt mijns inziens wel in lijn met het advies van de ECB. Maar of dit te prudent handelen is, de tijd zal het leren. Ik hoop in ieder geval van wel...



Wat de Rabobank zou sieren is na economisch herstel en het als bank goed doorkomen van deze periode, de certificaathouders hiervoor ook te belonen (en zeer zeker niet de certificaten in te trekken of de rente te verlagen). Puur juridisch hebben certificaathouders echter nergens recht op als je de voorwaarden er op naslaat.