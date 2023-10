Box-3-plannen vinden geen draagvlak onder beleggers

Vrijdag was het D-day. Of beter gezegd B-day. De laatste dag van de online consultatie over de nieuwe Box-3-plannen.

Woensdag trapten we af met 7 duidelijke bezwaren tegen de Box-3 plannen. De dag erna kon u uw mening over deze plannen delen in onze Box-3-enquête.

Vrijdag was de laatste dag van de consultatie. In de reactie van IEX in Actie aan de minister van Financiën hebben we uw reacties en de eerste resultaten van de enquête zoveel mogelijk meegenomen.

Een paar eerste conclusies:

5,6% van de respondenten zegt voorstander van de voorgestelde hybride Box 3 met combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting te zijn. 94,34% is voor een ander systeem. Daarmee is er dus nauwelijks draagvlak onder beleggers voor de huidige plannen.

Ruim twee derde van de respondenten is van oordeel dat rendementsbelasting een melkkoe is voor Haagse politici. Gaten in de begroting worden gedicht door meer belasting te heffen.

De respondenten vinden het volstrekt onredelijk om geen rekening te houden met inflatie. Als een belegger 8% rendement behaalt en de inflatie bedraagt 10%, dan is het reële rendement 2% negatief. Dan kun je niet over 8% nominaal rendement belasting heffen, oordelen de respondenten massaal.

De exacte uitkomst van de peiling zullen we later deze week week publiceren. Hier vindt u de formele brief van IEX in Actie aan minister van Financiën Sigrid Kaag.