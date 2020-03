TA: Steun onder druk

quote: Sloeki schreef op 12 maart 2020 18:51:

[...]



Eerste toezegging is er al van FED met 500 miljard. Nu ECB vanavond of vannacht en we kunnen morgen idd +12% omhoog.

[...]Eerste toezegging is er al van FED met 500 miljard. Nu ECB vanavond of vannacht en we kunnen morgen idd +12% omhoog.

volgens mij is het meer:CNBC: Fed to pump in more than $1 trillion in dramatic ramping up of market intervention amid coronavirus meltdown