BeursVandaag: Niks te zien

Dit is de AEX sinds de bull market nu bijna elf jaar geleden begon.

Ik kan met niet herinneren dat de beurs zo weinig en per saldo eigenlijk helemaal niet reageerde op een economische en geopolitieke gebeurtenis, in dit geval het coronavirus. Andere happenings - weet u ze nog? - hadden meer impact, zij het niet blijvend.

Intussen zijn er 908 doden en 40.171 besmettingen, het coronavirus dus. En weer is er niets te zien op de borden. Vandaag doen we het met een lege agenda, maar de rest van de week komt het halve Damrak door met jaarcijfers. Niels blikte gisteren al op beurs en de belangrijkste cijferaars vooruit, hier zijn verhaal.

Onder meer ABN Amro, Ahold Delhaize, Aegon, NN, Heineken, DSM, Randstad en Arcadis komen met cijfers. Da's voor de komenden dagen. Citaatje uit dit Reuters stuk, want inderdaad: vandaag gaan er weer bedrijven open in China, maar onduidelijk is wie en hoeveel.

China’s central bank has taken a raft of measures to support the economy, including reducing interest rates and flushing the market with liquidity. From Monday, it will provide special funds for banks to re-lend to businesses working to combat the virus.

Asian markets stem losses as China returns to work but sentiment jittery https://t.co/fXrbRbUFCx pic.twitter.com/7tVK3PQ4MY — Reuters (@Reuters) February 10, 2020

Verder is dit het enige bedrijfsnieuws nu en internationaal is er ook niet veel te doen:

Bitcoin had dit weekend met een spike $10.000 op het bord en dook er weer onder. Veel prijsactie daar. Verder gebeurt er nu verder bijna niets, alles blijft dicht bij huis. Onze (schade)verzekeraars behoeven denk ik geen speciale aandacht, want die Ciara was vooral een storm in een glas water.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:57 Meer passagiers voor KLM in januari

07:29 Chinese inflatie trekt duidelijk aan

07:18 Nikkei begint week met verlies

09 feb Focus op cijfers en coronavirus op beurs Amsterdam

09 feb Shell en Qatargas tekenen lng-deal voor Koeweit

09 feb Koers bitcoin stijgt boven 10.000 dollar

09 feb Italië bekijkt investering in staalfabriek Tarante

09 feb VN-conferentie over economie en vooral de olie van Libië

08 feb Oostenrijkse verzekeraar koopt Oost-Europese tak van Axa

07 feb Amerikaanse boete voor ABN AMRO Clearing

07 feb Wall Street eindigt week in mineur om virusvrees

07 feb Rode koersenborden op in New York

07 feb Op één na hoogste bestuurder IMF vertrekt

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €52 van €50 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts met oplopende bij Wereldhave en per saldo weinig verschuiving bij AMG en Just Eat Takeaway:

De agenda:

02:30 China inflatie PPI jan 0,1% (0,1% verwacht)

02:30 China inflatie CPI jan 5,4% (4,9%)

En dan nog even dit

Hier een liveblog voor wie niets wil missen:

China slowly returns to work as coronavirus toll hits daily record https://t.co/SRResn8RIC Follow our live blog for the latest updates: https://t.co/NVumPYtwzV pic.twitter.com/3CgYtpD051 — Reuters (@Reuters) February 10, 2020

Bitcoin dus:

Bitcoin breaches $10,000 to reach its highest level since last October https://t.co/lSXDcm6GDZ via @markets @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) February 9, 2020

Oplopende koersen en haperende economie, zoals hier de Duitse en winsten, de beurs loopt op eieren?

Good Morning from Germany where industrial woes show no sign of abating. Slump in Dec raises risk econ could have contracted in Q4. Stats Office saw modest growth in initial estimate, but updated figures have since raised risk of much worse performance. BBG estimates -0.1% in Q4. pic.twitter.com/RqU7xVmwxR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 10, 2020

Bloomberg hierover:

The spread of the coronavirus continued to grab the headlines, with its fallout threatening the global economy. Still, U.S. employers ramped up hiring in January https://t.co/bYr3HsefvX — Bloomberg Markets (@markets) February 7, 2020

Dit is het grote gevaar nu de supply chain is onderbroken, dat bedrijven dicht moeten omdat bepaalde onderdelen missen:

Kia Motors says suspending production at South Korean plants due to parts shortages https://t.co/O75wRtL7HV pic.twitter.com/MiDxxFCSyY — Reuters (@Reuters) February 10, 2020

Foxconn gaat in ieder geval wel open, hoewel dat veel vestigingen heeft. Ook in Wuhan:

Taiwan's Foxconn gets OK to resume production at a plant in the northern Chinese city of Zhengzhou that had been shuttered due to a coronavirus outbreak: source https://t.co/qSwQrSZZ46 Follow our live blog for updates: https://t.co/w9oTlVpmBY pic.twitter.com/FhFNgJ2o52 — Reuters (@Reuters) February 10, 2020

Toe maar, dit is is een implosie:

In case you missed it. Passenger transport in #China has completely collapsed. pic.twitter.com/0XT5EvY9oa — jeroen blokland (@jsblokland) February 9, 2020

Nog even over die Oscars, ofwel Samsung:

Samsung unveils new foldable phone in surprise ad during the Oscars https://t.co/f8p6DAplEN pic.twitter.com/f1Hxpvd7oA — Reuters (@Reuters) February 10, 2020

Stalemate in Ierland, lijkt het:

Irish election exit poll shows the three largest parties all at 22% https://t.co/n4S5VjjGLn — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2020

AEX +2% kan ik nog aan dit rijtje toevoegen:

