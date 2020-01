Manman,. 4000 mensen geïnfecteerd wereldwijd.

Het aantal slachtoffers lopen nauwelijks op en de enige die zijn overleden zijn ouderen of mensen die al problemen aan de luchtwegen hadden.



Normale griep doodt 12000-61000 per jaar. (En 9 tot 45 miljoen infecties)

Waar hebben we het over, dit is onder controle..



Gisteren geschrokken, vandaag settelen en daarna gewoon weer flink up.

Er moet toch geld verdiend worden op de vloer.