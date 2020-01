[quote alias=Se



Senior 1936 id=12071437 date=202001240836

de pensioenpotten zijn overvol met ruim 1750 miljard in de gezamenlijke kassen, met een gemiddeld rendement van 7%. En toch moet er voor de berekening van de pensioenen uitgegaan worden van een 0,5% rekenrente.De Nederlandse rekenrente ligt ver onder het Europees gemiddelde van ca. 2,5%. De pensioenen zijn inmiddels zo'n 10 jaar niet meer geïndexeerd.

[/quote]



sorry maar sommige dingen begrijp ik niet goed... kan je dit even uitleggen in gewone jongenstaal.. ik wil echt weten wat je bedoelt.