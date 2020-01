Liveblog: ASML, maar dan anders

Update 10:50 uur: Donald Trump live

CNBC interviewt zo om 11:00 uur onze tijd live VS president Donald Trump. Na zijn speech gisteren denk ik niet meteen aan marktgevoelige quotes van hem, maar u weet maar nooit. Ik zoek een spelertje.

Will be interviewed at 5:00 A.M. Eastern by @JoeSquawk on @CNBC at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

Update 10:45 uur: Ray Dalio strikes again?

Deze gaf ik u voorbeurs al mee, hedge fund manager Ray Dalio van Bridgewater zegt in feite buy.

Founder of world’s largest hedge fund says ‘cash is trash’ as the Dow soars to records. Ray Dalio says at #WEF20 investors should be buying this market, rather than seeking safety in cash. https://t.co/2Wb1bJRXM3 pic.twitter.com/biiC22UEAZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 21, 2020

Daar is niks mis mee en wat ben ik voor een kleine krabber om de oprichter, miljardair en eigenaar van het grootste hedge fund ter wereld te bekritiseren. Dalio wil echter nog wel eens met gespleten tong of voor eigen portfolio praten. Twee jaar geleden beweerde Dalio namelijk precies hetzelfde, ook in Davos.

Ik neem u mee naar een stukje van mij van 8 februari 2018, onder de titel: Er zit een dikke shorter in de AEX. Dat was Dalio. En dik ook. Hij zat voor voor maar liefst ruim (bij mijn weten netto) €20 miljard short in Euro Stoxx 50 aandelen, waaronder de halve DAX. Een paar weken later sloot hij die shorts met winst.

Dit filmpje komt uit dat artikel van mij:

Dit waren de Nederlandse fondsen waar Dalio destijds short in zat plus de bedragen.

ASML: 0,51% (rond €300 miljoen)

ING: 0,52% (€300 miljoen)

Philips: 0,52% (€140 miljoen)

Unilever: 0,50% (€600 miljoen)

Het wil niet zeggen dat Dalio nu weer (netto) short van alles en nog wat is, maar u weet wat u aan hem hebt als hij buy, hold of sell roept. Want roepen is dus niet altijd doen bij hem.

Update 10:00: Over dividend en verkoopdruk ASML

Nee, voor het dividendrendement hoeft u ASML niet kopen, toch? Een lousy 0,8% leest u nu af. Dat geldt echter niet voor iedereen. U ziet vandaag bij de cijfers dat het voorgestelde dividend voor 2019 een sprong van 14% maakt naar €2,40 per aandeel. Dat tikt aan. Vooral voor wie al een paar jaar in het aandeel zit.

Mocht u die klassieke verkeerde trade doen, die noodgedwongen een lange termijnbelegging wordt, dan is er bij ASML wellicht geen man overboord. Dit zijn koersen die in de afgelopen tien jaar op het bord stonden. Met het voorgestelde dividend voor 2019 levert dat de volgende dividendrendementen op.

€25: 9,6%

€50: 4,8%

€100: 2,4%

€200: 1,1%

Denkt u hier ook aan in het geval ASML dipt, forse klappen krijgt, zelfs (meer dan) wordt gehalveerd, maar niet aan het dividend tornt. Hoewel, met die €6 miljard eigen aandeleninkoop (5% van de huidige marktkapitalisatie) wordt het aandeel wellicht iets minder volatiel, maar of u daar nou veel van merkt?

Hier de dividendexplosie van ASML in beeld, nog zonder die voorgestelde €2,40 van vandaag. U ziet het goed, het dividend stijgt eigenlijk net zo hard als de koers. Nog één ding: ASML heeft nu 18% AEX-indexgewicht. Dat gaat met de indexherweging in maart sowieso terug naar 15% en misschien nog minder.

Het hangt er van af hoe zwaar Euronext de Grote Drie - Royal Dutch Shell, Unilever en ASML - laat wegen, te meer daar joekel Prosus ook de nodige ruimte in neemt. Moeder Naspers zorgt er nu net zelf voor dat de free float weer wat groter wordt. Kortom, kijk niet raar op van een tijdje underperformance ASML?

Update 09:30: Hallo, waar is iedereen?

Beetje lauwe, zeg maar jaja-we-weten-het-nu-wel reacties op de Q4's of jaarcijfers van ASML. De koers doet nu ruim -1% en dat is toch ook niet echt bezit van de zaak, einde vermaak. Niettemin mag u zich afvragen hoeveel opwaarts potentieel de koers nog heeft en, bij een daling, hoeveel downside er is.

Verder is het ontzettend rustig op het Damrak. Prosus daalt op die Naspers verkoop, Alfen heeft weer eens opvlieger... en dat is het eigenlijk wel. Ik zie niet één koers waar ook maar iemand van op tilt hoeft te gaan. Zelfs de adviezen hebben niet zoveel impact.

Adyen: naar €740 van €670 - Berenberg

Unilever: naar hold van buy en naar €55 van €60 - Berenberg

Prosus: naar €71 van €67 - HSBC

Air France-KLM: naar €10,40 van €9,40 - Barclays

Geklokt om 09:30 uur. Zoek de verschillen met gisteren, zal ik maar zeggen.