BeursVandaag: Virusvrees

Pharming dus, goedkeuring van de bekende autoriteiten. Ik weet niet hoe nieuw dit nieuws is, maar doorgaans is een fiat altijd prettig en goed voor de koers. Hier is het persbericht.

Air France-KLM is met Japanese Airlines in de slag voor een deel van Malaysia Airlines.

Is al nieuws van gistermiddag, maar het heet nu ten eerste dat de koersen lager staan op die IMF-update van gisteren. Even ter memorie, citaat:

According to the latest World Economic O update, there are tentative signs of stabilization, although global growth remains slow. The global economy is now expected to grow at 2.9% in 2019, 3.3% in 2020 and 3.4% in 2021.

Ten tweede zou het coronavirus voor nervositeit zorgen, er is een vierde dode in China. Het virus kan van mens op mens overgaan, vandaar de onrust.

A Chinese official investigating a pneumonia outbreak stemming from a new coronavirus said the disease can spread from person to person but can be halted with increased vigilance, as authorities confirmed a fourth death https://t.co/5TgzxkFHYP pic.twitter.com/sPv9uHYsO6 — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

In ieder geval staan de Aziatische beurzen nu lager en China zelfs veel lager. Zelfs onze en de Amerikaanse futures moeten een paar tienden terug, lang niet gezien. Op 2 december daalde AEX 1,7%, de laatste keer dat we een dikke min voor de komma zagen. De Amerikaanse rente zakt vijf en de Duitse drie basispunten.

Kortom, dit riekt naar risico-aversie. Goud en bitcoin doen echter niet veel. Verder staat olie lager en dat is het wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Vivoryon:

07:54 Bank of Japan verhoogt groeiverwachtingen economie

07:54 Amsterdamse opdracht voor Heijmans

07:29 Pharming krijgt goedkeuring voor fabriek Ruconest

07:19 'AF-KLM wil groot belang in Malaysia Airlines'

07:17 Coronavirus zet Nikkei onder druk

20 jan Tesla ontkent 'plotselinge versnelling' auto's

20 jan VEB wijst toezichthouder op handel Vivoryon

20 jan Reggeborgh vergroot belang in VolkerWessels weer

20 jan VolkerWessels ontwikkelt 'adaptieve woonwijk'

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar €19 van €18,50 - JP Morgan

Altice: naar €9,50 van €8 - Deutsche Bank

Marel: naar €5,10 van €5,50 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda ziet er kort, maar krachtig uit met een Duitse voorlopende indicator en... Netflix:

07:00 UBS Q4-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jan 14,5

13:00 Halliburton Q4-cijfers

22:00 Netflix Q4-cijfers

22:00 IBM Q4-cijfers

En dan nog even dit

En de huizenprijzen? Die stijgen door.

Bestaande koopwoningen waren in december 6,5% duurder dan in december 2018. In 2019 waren bestaande #koopwoningen 6,9% duurder dan in 2018.https://t.co/KFBG72NMk0 pic.twitter.com/XZqXvGATT9 — CBS (@statistiekcbs) January 21, 2020

UBS is intussen door met jaarcijfers 2019 en dat had beter gekund, zeg:

UBS missed key profitability and cost targets for 2019 https://t.co/ykvhlcGnwm — Bloomberg (@business) January 21, 2020

Zoek de volatiliteit! Eigenlijk maakte het niet eens zoveel uit dat Wall Street gisteren dicht was. Dit doet aan de saaie jaren 2017 en 2018 denken. Dat waren dan wel weer heel goede jaren:

The S&P 500 is closed today. But as of Friday, the index did not move 1% or more in either direction for 70 days. #lowvolatility pic.twitter.com/gLynd3o5Tz — jeroen blokland (@jsblokland) January 20, 2020

Goh:

BOJ keeps policy steady, nudges up economic growth forecasts https://t.co/D9G7uvSz4K pic.twitter.com/wvxf9SO4n7 — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Zelfs als Wall Street dicht is, trekt Circus Tesla gewoon verder:

Tesla rebuffs U.S. safety recall petition, says no unintended acceleration in vehicles https://t.co/Ypf4du357k pic.twitter.com/zEKOjIXUGU — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Voor de Prosus-aandeelhouders:

Tencent strikes back at ByteDance with WeChat short-video trial https://t.co/Vh2YK6Sehv — Bloomberg (@business) January 21, 2020

Een sector volop in beweging, om een understatement te gebruiken:

Uber has sold its online food-ordering business in India to local rival Zomato in exchange for a 9.99% stake in the startup backed by China's Ant Financial, limiting its exposure to a crowded market where it has struggled to grow https://t.co/EGOtirAXoX by @ramavenkat0607 pic.twitter.com/cDVdbU8ZvK — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Wie nog een hype zoekt: palladium:

Palladium’s extraordinary rally may test $3,000 an ounce before sliding, says Goldman’s Jeffrey Currie https://t.co/imnpyUmbi0 pic.twitter.com/5MxJnEzi7q — Bloomberg (@business) January 21, 2020

Oh:

China says buying U.S. farm products will not affect imports from other countries https://t.co/JrXofwnM5T pic.twitter.com/6tcXBHegCr — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Is het BBP-cijfer al neerwaarts aangepast?

Reduced to clear! Shopkeepers are clearing stocks on Prince Harry and Meghan merchandise in Windsor, as the couple decided to end the royal role https://t.co/sdYR9ZHlsi pic.twitter.com/IERwWG6d8c — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Tot slot, u gaat headlines zien vandaag:

Good Morning from Davos. Trump&Thunberg show to kick-off #WEF20. US Pres&Swedish climate activist compete for spotlight. Greta speaks on 8:30am panel, again at 1pm while Trump's opening remarks at 11:30am. Both will draw big crowds. W/stocks at record, Davos Man warms up to Trump pic.twitter.com/AuL2HzRjLk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 21, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.